27.09.2018, 14:51

Байба Рубеса ушла с должности главы RB Rail и на пресс-конференции раскритиковала правительства стран Балтии

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rus.delfi.ee
EST
Rail Baltica foorum
Rail Baltica foorumFoto: Tiit Blaat

Хотя срок полномочий руководителя совместного предприятия Rail Baltic Байбы Рубесы и так закончился бы в ближайшие недели, она сегодня сообщила о своем уходе с должности. На пресс-конференции она раскритиковала все три страны Балтии.

Рубеса пояснила, что уходит потому, что хотела уйти еще летом, поскольку задержки уже тогда стали настолько явными, но осталась тогда в должности по желанию премьер-министра Латвии. "Моя главная тревога, что будущее этого проекта под угрозой", — сказала Рубеса.

Теперь уже бывший глава RB Rail заявила, что дала целый ряд рекомендаций, как можно улучшить дальнейшую реализацию проекта и представила эти предложения сегодня утром чиновникам ЕС, причастным к делу чиновникам и министрам трех стран.

Во-первых, Рубеса обратила внимание на обеспечение стабильности финансирования и предложила, что в совет мог бы входить и какой-нибудь чиновник Еврокомиссии. Рубеса раскритиковала правительство Центристской партии в Эстонии и Министерство экономики. Она указала на одного чиновника, который, по ее словам, сказал, что Эстонии не нужен проект Rail Baltic.

Во-вторых, Рубеса отметила, что предприятию нужно надзорное собрание, у членов которого не было бы конфликта интересов. Здесь она раскритиковала правительство Литвы, сказав, что главная доля самофинансирования идет из частных предприятий, а не от государства, как в Эстонии и Латвии.

В-третьих, она обратила внимание, что нужна многолетняя модель финансирования. Здесь она указала, как три страны Балтии на переговорах по бюджету ЕС руководствуются своими государственными интересами, а не ставят Rail Baltic в своей повестке дня достаточно высоко, и здесь больше всех отстает Латвия, Министерство транспорта которой не умеет проводить поставки достаточного качества.

"Этому проекту нужно четкое политическое руководство", — отметила Рубеса в-четвертых. Она сказала, что недавно говорила со всеми тремя премьер-министрами и поняла, что ни у одного из них нет ясного представления о том, что происходит в проекте в целом.

Также она сказала, что два премьер-министра отказались говорить с ней на эту тему более подробно. "Предположительно потому, что они уже искали нового исполнительного директора", — предположила Рубеса.

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