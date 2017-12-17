"АвтоВАЗ" поставил на Кубу первую партию автомобилей Lada Vesta

"АвтоВАЗ" поставил на Кубу 320 автомобилей Lava Vesta, сообщил гендиректор входящего в компанию Ижевского автозавода Михаил Рябов журналистам в субботу.

"320 автомобилей, как и планировалось (поставлены — ИФ)", — сказал он на Дне открытых дверей, посвященном выпуску на Ижевском автозаводе 5-миллионного автомобиля.

"Это была первая партия, — добавил Рябов. — Я думаю, что они себя очень хорошо зарекомендуют, тем более у нас хорошие традиции всегда были с Кубой: там, сами знаете, достаточно много наших старых автомобилей еще ездят, в классической компоновке".

Он отметил, что специалисты компании теперь будут наблюдать за реакцией рынка Кубы.

Модели Lada Vesta производятся на Ижевском автозаводе "АвтоВАЗа".