Автотранспортные предприятия: бесплатный общественный транспорт обойдется намного дороже, чем считается

Союз автотранспортных предприятий направил Министерству экономики и коммуникаций и фракциям и комиссиям Рийгикогу обращение, в котором критикует план Кадри Симсон относительно бесплатного общественного транспорта.

"Поводом для обращения к вам стало обстоятельство, что организация общественного транспорта в сельских районах для удовлетворения потребностей людей в передвижении плохая и только бесплатный транспорт ее никак не улучшит", — отмечают в заявлении.

"Общественные линейные перевозки направлены прежде всего на те ситуации и рыночные барьеры, где чистые коммерческие перевозки по экономическим причинам невозможно организовать", — поясняют в обращении.