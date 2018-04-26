26.04.2018, 07:05

Автотранспортные предприятия: бесплатный общественный транспорт обойдется намного дороже, чем считается

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rus.delfi.ee
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Автотранспортные предприятия: бесплатный общественный транспорт обойдется намного дороже, чем считается
Ekspress Meedia

Союз автотранспортных предприятий направил Министерству экономики и коммуникаций и фракциям и комиссиям Рийгикогу обращение, в котором критикует план Кадри Симсон относительно бесплатного общественного транспорта.

"Поводом для обращения к вам стало обстоятельство, что организация общественного транспорта в сельских районах для удовлетворения потребностей людей в передвижении плохая и только бесплатный транспорт ее никак не улучшит", — отмечают в заявлении.

"Общественные линейные перевозки направлены прежде всего на те ситуации и рыночные барьеры, где чистые коммерческие перевозки по экономическим причинам невозможно организовать", — поясняют в обращении.

"В тех уездах Эстонии, где бесплатные или со значительной скидкой общественные линейные перевозки будут напрямую конкурировать с сетью коммерческих линий, можно быть абсолютно уверенными, что общественные линейные перевозки частично или полностью вытеснят коммерческие с рынка. Это означает среди прочего, например, в Харьюмаа, Рапламаа и Ида-Вирумаа угасание долгое время выстраиваемой сети коммерческих линий или в худшем случае даже исчезновение. Если хорошо функционирующая сеть коммерческих линий однажды уже закрыта, однако спрос со стороны пассажиров по-прежнему есть, то, к сожалению, придется еще больше расширять сеть общественных линий и уплотнять графики линий, что согласно эффекту снежного кома еще больше увеличит расходы государственного сектора на организацию общественного транспорта".

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