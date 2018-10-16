Автосервис испортил заказанную клиентом деталь, а деньги возвращать отказался

25 апреля клиент заказал у OÜ TA Autopark для своего автомобиля Saab деталь стоимостью 60 евро и тут же оплатил заказ наличными.

Когда же он пришел за заказанной деталью, то выяснилось, что деталь во время снятия пострадала, в ней образовалась дырка, а из-за жравчины слезка краска вместе со шпаклевкой.

Клиент был не согласен покупать деталь в таком виде. По его словам, в автосервисе ему ответили, что он уже ранее дал свое согласие на покупку, и сделку невозможно расторгнуть. Продавец якобы заявил, что это плата за снятие детали.

Теперь клиент хочет получить обратно свои деньги, так как деталь была повреждена в автосервисе. Деталь находится у его.

На письменную жалобу клиента продавец не ответил, как и не предоставил данные для комисси по потребительским спорам.

Комиссия посчитала, основываясь на словах клиента и предоставленных им фото, что продавец при снятии повредил деталь настолько, что ее стало невозможно ни использовать, ни починить.

Комиссия отметила, что покупатель и продавец заключали договор о покупке детали, поэтому продавец не имеет права утверждать, что внесенная клинтом предоплата является платой за работы по снятию детали с другого автоомбиля.