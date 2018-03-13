Авторынок Европы: закат дизелей, экспансия гибридов

Toyota прекращает выпуск легковых автомобилей с дизельными двигателями, свертывание их производства начнется уже в нынешнем году, заявил Йохан ван Зил, президент европейского отделения этой японской корпорации, на проходящем в Женеве международном автосалоне. Там же глава Fiat Chrysler Серджо Маркьонне объявил о намерении итальяно-американского автостроителя "кардинально снизить" зависимость от дизеля.

Автостроители меняют производственные планы

Таким образом, закат дизельной технологии, наметившийся в 2016-2017 годах под впечатлением скандала вокруг Volkswagen, превращается в очевидный тренд: крупные компании, как видим, уже верстают конкретные производственные планы в Европе (на других континентах спроса на легковые машины с дизельными двигателями и так нет). Одновременно ускоряется переход на выпуск автомобилей с электрическими и особенно гибридными двигателями.

"Мы сконцентрируемся на гибридах", — сообщил в Женеве глава Toyota Motor Europe Йохан ван Зил. Директор по стратегическому развитию немецкого концерна Daimler Вилько Штарк (Wilko Stark) отмечает "резкий рост спроса на плагин-гибриды в Европе". А принадлежащая китайцам шведская компания Volvo Car еще прошлым летом объявила, что с 2019 года будет выпускать только гибриды и электромобили.

Клаус Розенфельд (Klaus Rosenfeld), председатель правления немецкой фирмы Schaeffler, крупного поставщика комплектующих для мирового автопрома, уверен, что "гибридизация", как он выражается, "будет играть в ближайшие годы большую роль". При этом он подчеркивает: "Мы не считаем гибриды всего лишь переходной технологией". Иными словами, он исходит из того, что автомобили, имеющие как бензиновый, так и электрический мотор, будут востребованы и после создания всеобъемлющей сети подзарядки электромобилей и существенного увеличения дальности их пробега. Для поставщиков автостроителей гибриды особенно выгодны, поскольку обеспечивают заказы на узлы и детали не для одного, а сразу для двух моторов.

Дизель сдает позиции в Германии, Великобритании и Франции

О падающем спросе на дизели и растущем интересе к гибридам свидетельствует статистика продаж на европейском автомобильном рынке в 2017 году и в первые два месяца 2018 года. В прошлом году европейцы впервые с 2009 года купили больше новых автомобилей с бензиновыми, чем с дизельными двигателями.

На выросшем примерно на 3% немецком рынке, крупнейшем в ЕС, доля дизелей среди проданных новых легковых машин за год снизилась с 45,9% до 38,8%. На сократившемся более чем на 5% британском рынке спрос на дизели упал на 17%. Снижался он и во Франции. Таким образом, на трех крупнейших автомобильных рынках ЕС дизель в прошлом году весьма быстро сдавал позиции (в то же время в Италии и Испании, к примеру, он их несколько укрепил).

Этот тренд в начале 2018 года еще больше ускорился. На растущем автомобильном рынке Германии продажи дизелей упали в январе по сравнению с январем прошлого года на 17,6%, в феврале их доля опустилась до 32,5%. На продолжающем сокращаться рынке Великобритании спрос на дизели рухнул за январь-февраль на 24,9%. При этом их доля рынка за год снизилась с 45% до 35,6%.

"Мы видим крупномасштабные подвижки на рынке: уход от дизельных автомобилей и переориентацию на бензиновые", — подчеркивает, говоря о Германии, эксперт по автомобильному рынку консалтинговой компании Ernst & Young Петер Фус (Peter Fuß). После того, как 27 февраля Федеральный административный суд в Лейпциге признал за властями городов ФРГ право из экологических соображений запрещать въезд дизельных машин, эта магистральная на сегодняшний день тенденция на немецком авторынке, несомненно, еще больше усилится.

Toyota провозглашает в Женеве амбициозную цель

На ее фоне набирает обороты другой тренд: пока еще с весьма низкого уровня, но зато очень быстрыми темпами растут продажи автомобилей с альтернативными двигателями и, прежде всего, гибридов. В Германии доля гибридов составила в 2017 году 2,5%. Немцы приобрели в общей сложности 84 675 новых автомобилей с гибридными двигателями различных типов (рост на 76,4%), в том числе 29 436 плагин-гибридов (рост на 114,2%).

Подзаряжаемые гибриды (Plug-in Hybrid Electric Vehicles, PHEV) считаются с технической и экологической точек зрения наиболее продвинутыми: они оснащены большой аккумуляторной батареей, которая заряжается не только во время движения автомобиля, но и напрямую через электрическую сеть, что существенно снижает расход топлива. Поэтому плагин-гибриды можно считать электромобилями со вспомогательным бензиновым мотором.

В январе 2018 года продажи гибридов выросли в Германии по сравнению с январем прошлого года на 95%, в том числе плагин-гибридов на 87,2%. В феврале темпы роста составили соответственно 63,1% и 77,3%, а общая доля гибридов превысила 3%. В Великобритании доля автомобилей с альтернативными двигателями, среди которых основную часть составляют всевозможные гибриды, по итогам продаж новых легковых машин в январе и феврале превысила 5%.

Именно на этот набирающий силу тренд и делает теперь ставку компания Toyota — второй по величине в мире автостроитель и первопроходец на рынке гибридов: первая серийная модель Prius начала сходить с конвейеров еще в 1997 году. В 2017 году гибриды составляли уже 41% выпускаемых японским гигантом по всему миру легковых машин, а дизели — менее 10%.

В скором будущем их не будет вообще, если не считать такие пикапы и внедорожники, как Hilux и Land Cruiser: на них и впредь по желанию клиентов будут устанавливать дизельные двигатели.

В прошлом году японская корпорация продала в Европе 718 тысяч машин. На автосалоне в Женеве глава ее европейского отделения Йохан ван Зил объявил об амбициозной цели довести в 2018 году объемы продаж на европейском рынке до 1 миллиона, а долю автомобилей с гибридными двигателями при этом — до 47%. Это означает, что число бегающих по дорогам континента гибридов одних только марок Toyota и Lexus может за год увеличиться примерно на полмиллиона.