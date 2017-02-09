Авторы идеи о введении платы за въезд в центр Риги разъяснили свою позицию

Общественная группа Pilsēta cilvēkiem ("Город для людей"), которая в преддверии муниципальных выборов выступила с призывом к политическим партиям включить в свою предвыборную программу ряд "предложений для улучшения города", разъяснила свою идею о введении платы за въезд в центр Риги, или "налога на пробки".

Как пояснил представитель группы Каспар Зандбергс, это могла быть своего рода "одна из последних мер", которую необходимо выполнить для улучшения жизни в столице. Причем, возможно, она и не понадобится, приводит его соображения Mixnews.

По словам Зандбергса, если уже сейчас ввести в Риге "налог на пробки", то это будет борьбой с последствиями проблемы, а не ее решением.

"Наше предложение о том, чтобы сделать въезд в центр Риги платным, ранее было вырвано из контекста. Цель наших предложений — улучшить условия передвижения для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта, чтобы рижанам было удобно и приятно без помощи автомобиля преодолевать короткие и длинные расстояния. Чтобы достичь этих целей, нужно выполнить определенную работу, и введение платы за въезд в центр Риги, или "налога на пробки" в списке дел, которые необходимо сделать, находится в самом конце", — указывает Зандбергс.

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По его словам, если будут реализованы все предложения группы, то плату за въезд в Ригу вводить и не придется.

"Очень вероятно, что, воплотив в жизнь все остальные наши предложения, проблема пробок и загрязнения воздуха в городе решится сама собой — например, как Копенгагене, где в час пик 45% людей передвигаются при помощи велосипеда, поскольку данное транспортное средство гораздо эффективнее, чем автомобиль", — отмечает Зандбергс.

Напомним, что еще в 2015 году повышение тарифов за парковку на муниципальных автостоянках мэр Риги Нил Ушаков объяснил желанием регулировать число автомашин в центре столицы.