Автомобиль за 61 евро – теперь Малый лизинг и для ПФЛ

Часто сталкивались с ситуацией, когда клиенты не знают общей стоимости приобретения автомобиля. Вот почему мы создали кампанию, в которой общая стоимость известна. Также распространяем изделие на ПФЛ и граждан Эстонии, работающих в Финляндии.

Какие обычно прибавляются расходы, о которых клиенты не знают или не учитывают при лизинге?

В случае банковского лизинга немедленной оплате подлежит, например, плата за договор, которая может достигать 400 евро, и прибавляются ежемесячные взносы страхования каско. Приятно же видеть, что проценты составляют 3-5%, но калькуляторы не показывают оплаты за управление, ни взносов страхования каско, и, по нашему опыту, проценты банковского лизинга более старых автомобилей составляют уже 5-9 %.

В случае Малого лизинга клиент заключает договор страхования, и в предложении отображается окончательный платеж, приложения которого зависят от самого клиента.

Что содержится в 61 евро?

61 евро- это государственная пошлина Департамента шоссейных дорог, которую оплачивает клиент при оформлении автомобиля, все остальные расходы уже содержатся в ежемесячном платеже. Страхование предоставляется на выбор и решение клиента.

Должен ли клиент предварительно выбрать автомобиль и затем обращаться в Малый лизинг?

В случае Малого лизинга вторым отличием является то, что предложение можно запросить в желаемой сумме и после этого выбрать автомобиль в данном ценовом классе. Отменятся необходимость в запросе предложения для каждого конкретного автомобиля, и процесс в целом становится быстрее и удобнее для покупателя.

Может ли Малый лизинг финансировать всех клиентов?

Поскольку мы являемся альтернативой банковским лизингам, можем финансировать только клиентов и ПФЛ с надлежащим налоговым поведением. Однако отличие заключается в том, что не требуется банковская распечатка, и также финансируем получателей доходов из других стран.

Здесь важно отметить, что речь идет о финансовой услуге. Советуем обязательно ознакомиться с условиями и на нашей домашней странице.