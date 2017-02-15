Автомобиль сломался уже через две недели после покупки: продавец отказывался возмещать ущерб

В мае прошлого года покупатель приобрел в автосалоне города Выру автомобиль Mercedes Benz C200 CDI стоимостью 3075 евро. Потребитель заплатил продавцу 350 евро наличными, остальную сумму финансировала лизинговая фирма.

Спустя две недели машина перестала заводиться, и потребитель вернул ее продавцу, попросив устранить неполадки. Продавец ответил, что не может предвидеть, какие неполадки могут возникнуть в случае с 13-летним автомобилем, тем более, что проблема заключалась в системе отопления.

Поскольку продавец неполадки не устранил, покупатель обратился с целью ремонта в фирму Autoteh OÜ и заплатил 396 евро за ремонт стартера и диагностику. После смены стартера машина все равно не заводилась. Специалисты Autoteh OÜ установили наличие в моторе масла и отметили, что фильтр не менялся долгое время и масло засохло. Некоторые части мотора также оказались повреждены и нуждались в замене. Согласно проведенным фирмой предварительным расчетам, ремонт обошелся бы в 1706 — 2256 евро.

Читать еще

В сентябре потребитель представил продавцу заявление об отказе от договора и требование о возмещении ущерба на общую сумму 648,72 евро (ремонт плюс проценты по кредиту до расторжения договора).

Торговец отказался удовлетворить требования, аргументировав это тем, что перед покупкой потребитель провел осмотр транспортного средства в выбранной им самим автомастерской. Кроме того, торговец продал машину в качестве посредника и не отвечает за возможные неполадки, равно как и за связанные с лизингом расходы. Также торговец не заключал договора купли-продажи с потребителем (потребитель заключил договор купли-продажи с лизинговой фирмой Väikeliising Eesti OÜ) и нет доказательств того, что потребитель пользовался транспортным средством должным образом.

Потребитель отмечает, что в ходе проведенного техосмотра не было проведено полной диагностики и мотор не разбирался, поэтому у него не было возможности в должной мере оценить техническое состояние автомобиля.

Потребитель обратился в Департамент защиты прав потребителей, который после изучения обстоятельств удовлетворил его ходатайство.

Таким образом, Võru Autopood должен возместить стоимость автомобиля в размере 3075 евро, а также уплаченные покупателем лизинговой фирме до вынесения окончательного решения интрессы в размере 429,07 евро и стоимость ремонта транспортного средства на сумму 396 евро. Всего возврату подлежит 3900,07 евро.