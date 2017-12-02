Автоматизация может оставить без работы 800 млн человек к 2030 году

При сохранении нынешних темпов роботизации и автоматизации к 2030 году более чем 375 млн человек в мире могут лишиться работы.

Если же развитые страны ускорят темпы развития автоматизации труда, осваивать новую специальность будут вынуждены почти 800 млн человек, пишет газета Коммерсант со ссылкой на прогноз McKinsey Global Institute.

Как отмечается в исследовании, речь в первую очередь идет о людях, занятых физическим трудом, и о тех, чья работа связана с выполнением типовых задач. Например, в зоне риска окажутся люди, занятые сбором и обработкой данных, бухгалтерским учетом или управлением различными механизмами. В то же время те, кто работает с людьми или имеет высокую квалификацию, скорее всего, могут не беспокоиться о потере работы.

В целом же эксперты пришли к выводу, что сегодняшние технологии к 2030 году могут обеспечить частичную роботизацию или автоматизацию около 60% видов трудовой деятельности, однако полная автоматизация ожидает не более 5% видов. Согласно прогнозу, в Китае роботы займут около 230 млн рабочих мест, в Индии — около 120 млн, а в России автоматизация приведет к сокращению 40-45 млн рабочих мест.

По мнению авторов исследования, автоматизация вынудит людей постоянно повышать квалификацию и осваивать новые специальности, что приведет к повышению производительности труда и его оплаты, а также поспособствует экономическому росту и созданию 360 млн новых рабочих мест. Подобная ситуация не нова: внедрение персональных компьютеров в США привело к сокращению некоторых рабочих мест, но одновременно позволило создать 15,8 млн новых.

Кроме того, аналитики McKinsey полагают, что автоматизация не приведет к снижению спроса на человеческий труд, поскольку работники будут нужны во многих сферах, включая уход за пожилыми людьми и создание новых технологий. Не исключено также, что нынешние темпы автоматизации снизятся и через 13 лет менять род деятельности будут вынуждены лишь 10 млн человек.

Напомним, около года назад Национальная ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР) опубликовала исследование, согласно которому плотность роботизации в России оказалась почти в 70 раз ниже, чем в среднем по миру. Если в 2015 году в мире в целом на 10 тыс. работников приходилось в среднем 69 промышленных роботов (под таким роботом понимается запрограммированный манипулятор), то в России — всего один.