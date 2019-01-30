Автобусный хаос в Таллинне продлится до двух месяцев: новые расписания, задержки и другие перемены

Дополнительно TLT планирует достать до 55 автобусов, которые будут найдены постепенно. Обещают, что прежняя ситуация в Таллинне должна восстановиться в течение 60 дней.

Хотя из-за ухода MRP Linna Liinid нужно заменить 11 автобусных линий, в действительности изменения в расписании будут аж у 31 автобусной линии. В общем отправления станут более редкими.

Как сообщает Раэпресс, в связи с вынужденным переходом на обслуживание Tallinna Linnatranspordi AS с 1 февраля дополнительно 11 автобусных линий и вызванной этим нехваткой в фирме водительского состава Таллинский транспортный департамент предупреждает о возможных отклонениях от расписания и других переменах в движении общественного транспорта и просит предусматривать время на передвижения по городу с запасом, а также понимания со стороны пассажиров.