14.08.2018, 20:40

Автобусное сообщение между Россией и Украиной — под угрозой

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Gazeta.ru
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Krimm
KrimmFoto: Darko Vojinovic, AP

Министерство транспорта России разработало ответ на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с российской стороной, сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на заявление главы министерства Евгения Дитриха.


По словам министра, в ведомстве ожидают, что до принятия этих мер дело не дойдет, так как из-за этого россияне и украинцы просто не смогут путешествовать между странами.

”Ничего кроме неудобств и дискомфорта это не повлечет”, — сказал Дитрих.

Он отметил, что поток сообщения с Украиной в последнее время падает ”в силу определенных причин”.

Ранее сообщалось, что Украина приостановила один из трех КПП на границе с Крымом.

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