Автобусное сообщение между Россией и Украиной — под угрозой



По словам министра, в ведомстве ожидают, что до принятия этих мер дело не дойдет, так как из-за этого россияне и украинцы просто не смогут путешествовать между странами.

”Ничего кроме неудобств и дискомфорта это не повлечет”, — сказал Дитрих.

Он отметил, что поток сообщения с Украиной в последнее время падает ”в силу определенных причин”.

Ранее сообщалось, что Украина приостановила один из трех КПП на границе с Крымом.