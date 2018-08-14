Автобусное сообщение между Россией и Украиной — под угрозой

Министерство транспорта России разработало ответ на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с российской стороной, сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на заявление главы министерства Евгения Дитриха.
По словам министра, в ведомстве ожидают, что до принятия этих мер дело не дойдет, так как из-за этого россияне и украинцы просто не смогут путешествовать между странами.
”Ничего кроме неудобств и дискомфорта это не повлечет”, — сказал Дитрих.
Он отметил, что поток сообщения с Украиной в последнее время падает ”в силу определенных причин”.
Ранее сообщалось, что Украина приостановила один из трех КПП на границе с Крымом.