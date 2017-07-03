Автобусное сообщение между Эстонией и соседними странами станет более плотным

Начиная с сегодняшнего дня, 3 июля, Lux Express делает автобусное движение по маршрутам Таллинн-Рига, Рига-Вильнюс и Рига-Минск более плотным, добавив в график движения автобусов новые отправления. На маршруте Таллинн-Рига количество пассажирских мест увеличится на 16%, говорится в пресс-релизе Lux Express.

Изменения связаны с увеличением числа пассажиров на международных маршрутах и ростом популярности автобусного транспорта, а также с прибытием новых автобусов Lux Express Lounge на маршрут Таллинн-Рига. Движение автобусов между Таллинном и Ригой станет более плотным, и в расписание движения автобусов добавится по два дополнительных рейса в день из обоих городов, также изменятся и некоторые часы отправления. На маршруте Таллинн-Рига число рейсов автобусов Lux Express возрастет до 13 в день, что означает, что как из Таллинна, так и из Пярну в Ригу можно будет совершить поездку с 6:00 утра до 18:00 вечером практически каждый час.

Коммерческий руководитель Lux Express Кристийна Мехик подчеркнула, что сегодня пассажиры общественного транспорта ожидают кроме качества также и гибкости услуги и хотят выбирать наиболее подходящее по времени отправление, а не планировать свой день исходя из графика движения автобусов. “Автобусные компании конкурируют прежде всего с автомобилем, а не между собой, и число пассажиров автобусов растет, прежде всего, за счет тех людей, которые решают оставить машину дома и совершить поездку на общественном транспорте. На маршруте Таллинн-Рига нам удалось повысить популярность автобусов, и рост числа пассажиров повлек за собой необходимость в более плотном графике”, - сказала Мехик.

По словам Мехик, пассажиры предпочитают автобус автомобилю, так как современные удобные автобусы позволяют провести время в пути с комфортом и пользой, например, для работы или отдыха. Новые автобусы Lux Express были заказаны, учитывая, прежде всего, нужды пассажиров, путешествующих по работе. “В связи с ростом числа бизнес-пассажиров мы увеличили на маршруте Таллинн-Рига число мест в особенно удобной и приватной части автобуса Lounge на 163%, и именно постоянный рост числа бизнес-клиентов дал нам смелость для осуществления данной инвестиции”, - добавила Мехик.

В июне компания Lux Express вывела на маршрут Таллинн-Рига новые изготовленные по спецзаказу автобусы Lux Express Lounge. В новых автобусах в части Lounge созданы все условия для удобного и приватного путешествия, что учитывает, прежде всего, нужды тех, кто путешествует по работе. В новых автобусах Lux Express Lounge всего 45 пассажирских мест и 15 из них находится в особенно комфортабельной части Lounge, где сиденья располагаются по принципу 2+1. Уровень выхлопных газов новых автобусов соответствует нормам Euro 6 и расход топлива составляет 26 литров на 100 километров. Автобусы модели Scania Irizar i8 были изготовлены в Испании, и их стоимость составила почти три миллиона евро.