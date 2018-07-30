30.07.2018, 18:56

Автобусная фирма подала на департамент в суд из-за бесплатного общественного транспорта

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rus.delfi.ee
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Uued Hispaania liinibussid Harjumaa teedele
Uued Hispaania liinibussid Harjumaa teedele Foto: Sven Arbet

Сегодня действующая в Харьюмаа автобусная фирма AS Samat направила в Таллиннский административный суд жалобу.

Фирма полагает, что переход на частично бесплатный общественный транспорт оказывает влияние на существенную часть пассажиров AS Samat и приводит к неравной конкуренции в секторе. Отмечается, что теперь фирме придется конкурировать с государственными линиями, на которых подавляющее большинство пассажиров могут ездить совершенно бесплатно.

Под наибольшей угрозой оказались направления Таллинн-Саку и Таллинн-Кейла.

Ходатай отмечает, что постановление Департамента шоссейных дорог принято с нарушением полномочных и процессуальных норм и является по сути неправомерным, ”поскольку при его передаче и внедрении не были выполнены правила государственной помощи ЕС, в том числе спецтребования транспортного постановления по предоставлению государсвтенной помощи в транспортном секторе”.

”Исходящая из возможности бесплатного проезда поддержка публичным линиям — это государственная помощь, а условия для непринименния правил оказания государственной помощи не соблюдены”, — поясняет фирма и отмечает, что в сложившейся ситуации государство было обязано сообщить о ситуации Еврокомиссии.

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