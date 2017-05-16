Автобусная фирма Lux Express добавляет на линию Таллинн-Рига дополнительные рейсы

В связи с прибытием новых автобусов фирма Lux Express делает автобусное движение между Таллинном и Ригой более плотным и с 3 июля добавляет в расписание движения автобусов по два дополнительных рейса в день из обоих городов. На новых автобусах можно будет прокатиться уже в июне.

Уже с 12 июня на линию Таллинн-Рига-Таллинн прибудут самые современные в Балтийском регионе автобусы Lux Express Lounge, которые частично заменят находившиеся до этого на линии автобусы Lux Express. Новые автобусы находятся на наивысшем уровне по многим показателям: как по технические данным, дизайну, удобству для пассажиров, так и в плане экологичности.

В Эстонию поступит в общей сложности восемь изготовленных по спецзаказу автобусов высшего класса, которые будут обслуживать пассажиров как на линии Таллинн-Рига, так и на линии Таллинн-Петербург. Общая стоимость новых автобусов марки Scania Irizar i8 составляет порядка трех миллионов евро. В данный момент автобусный парк Lux Express состоит из 80 автобусов.

В связи с выходом на линию новых автобусов с 3 июля в обоих направлениях линии Таллинн-Рига-Таллинн добавится по два новых рейса, а также изменятся некоторые часы отправления. Точное расписание движения автобусов можно посмотреть на домашней странице Lux Express: www.luxexpress.eu