30.05.2018, 17:41

Автобусная фирма Go Bus неожиданно сообщила о скором закрытии линии Таллинн-Тарту

что делать тем, кто купил билеты?
rus.delfi.ee
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GoBusi uute busside tutvustus
GoBusi uute busside tutvustusFoto: Hendrik Osula

Автобусная фирма Go Bus оповестила Департамент шоссейных дорог о своем намерении со 2 июля отказаться от обслуживания линии Таллинн-Тарту в связи с возросшей конкуренцией и реструктуризацией автобусной сети.

”Со следующего года Go Bus начнет обслуживать городские линии Тарту, объем перевозок растет. Сейчас мы обслуживаем линии в Тартумаа, Пылвамаа, Ляэне-Вирумаа, Сааремаа и Ярвамаа”, — сказал председатель правления Go Bus Андрей Мяндла и добавил, что фирма намерена повышать качество обслуживания и профессионализм именно на местном уровне.

Он отметил, что на линии Таллинн Тарту сейчас есть два сильных перевозчика — Elron и Lux Express, поэтому у пассажиров есть выбор.

Пассажиры, которые купили билеты на рейсы после 1 июля, получат деньги обратно. Для этого надо позвонить по инфотелефону Go Bus 12012.

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