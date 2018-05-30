Автобусная фирма Go Bus неожиданно сообщила о скором закрытии линии Таллинн-Тарту

Автобусная фирма Go Bus оповестила Департамент шоссейных дорог о своем намерении со 2 июля отказаться от обслуживания линии Таллинн-Тарту в связи с возросшей конкуренцией и реструктуризацией автобусной сети.

”Со следующего года Go Bus начнет обслуживать городские линии Тарту, объем перевозок растет. Сейчас мы обслуживаем линии в Тартумаа, Пылвамаа, Ляэне-Вирумаа, Сааремаа и Ярвамаа”, — сказал председатель правления Go Bus Андрей Мяндла и добавил, что фирма намерена повышать качество обслуживания и профессионализм именно на местном уровне.

Он отметил, что на линии Таллинн Тарту сейчас есть два сильных перевозчика — Elron и Lux Express, поэтому у пассажиров есть выбор.

Пассажиры, которые купили билеты на рейсы после 1 июля, получат деньги обратно. Для этого надо позвонить по инфотелефону Go Bus 12012.