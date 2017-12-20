Австралию охватила эпидемия игромании

По словам противников игровых автоматов, эти машины вызывают зависимость, сравнимую по силе с кокаином. Не в силах противостоять ей, игроки залезают в долги, не могут сохранить семью и в целом влачат жалкое существование.

Потери от азартных игр за 2017 год в Австралии достигли рекордной отметки — 24 млрд австралийских долларов (18 млрд долларов США), следует из собранных правительством штата Квинсленд данных.

Больше половины этих денег австралийцы проиграли "одноруким бандитам" и покерным автоматам в пабах и клубах.

"Для Австралии игровые автоматы — то же, что оружие для Америки", — утверждает представитель Альянса за реформу азартных игр Тим Костелло.

"Эта индустрия прижала к ногтю австралийское правительство точно так же, как Национальная стрелковая ассоциация США — американское. И мы намерены это изменить", — говорит он.

Сейчас 20% всех существующих в мире покерных машин установлены именно в Австралии. Здесь для них даже есть сленговое словечко — "покис".

При этом в Западной Австралии все они установлены в одном казино, а вот в остальных частях материка их можно найти где угодно. Всего в Австралии более 200 тысяч игровых автоматов.

На одного человека их приходится больше, чем практически в любой другой стране.

Костелло верит, что игровая зависимость ежегодно толкает на самоубийство более 400 австралийцев. С такой оценкой согласны и австралийские власти. По словам активиста, виной всему — автоматы.

Костелло утверждает, что они специально устроены так, чтобы вызывать привыкание, провоцируя выброс дофамина (гормона хорошего настроения), который "ударяет в мозг с силой кокаина".

"Игроманы рассказывают, что, когда играют, их проблемы словно растворяются — они совсем не чувствуют тревоги", — объясняет Костелло.

При этом для одних игра — безобидное развлечение за кружкой пива. Но других мигающие лампочки и крутящиеся барабаны завораживают и заставляют чувствовать себя победителями — даже если на самом деле они проигрывают.

Конечно, удача или поражение никак не отражают навыки игрока. Они — результат случайного выбора машины, задача которой — искушать и сбивать с толку.

"Автоматы владеют тобой"

Солнечным субботним днем небольшая группа собралась на встрече анонимных игроманов в здании фонда "Исход", благотворительной организации в пригороде Сиднея.

В ожидании еженедельной сессии участники сжимают в руках пластиковые стаканчики с чаем и кофе. Некоторые из пришедших потеряли из-за автоматов не только огромные суммы денег, но и жилье, работу, а также доверие близких.

"Мне 19, и я — новичок в мире азартных игр", — рассказывает мне одна девушка. Она на встрече анонимных игроманов впервые и, хотя пришла с подругой, сильно нервничает.

"Я пыталась не играть, но я записана в несколько клубов и еле сдерживаю себя, чтобы туда не ходить", — продолжает она.

"Обычно, как только у меня появляются деньги, меня так и тянет туда пойти и спустить их. Конечно, это загнало меня в финансовую яму: ты всегда теряешь больше, чем выигрываешь", — заключает девушка.

Проводит встречу Лес, ему едва исполнилось 60 лет, он открыто говорит о своей зависимости от алкоголя, наркотиков и игровых автоматов.

"Даже если в обычной жизни ты ничего из себя не представляешь, когда ты заходишь в игровой зал, ты мгновенно чувствуешь себя важным: им нужны твои деньги. Мы все так падки на эту иллюзию, — говорит он. — У тебя нет жизни. Автоматы владеют тобой".

Один бывший игроман даже подал в федеральный суд Австралии иск против производителя автоматов, обвинив компанию в том, что там намеренно "учат" машины обманывать игроков.

Компания отрицала все обвинения, упирая на то, что автоматы проверяют государственные регуляторы и все машины соответствуют строгим стандартам.

В июле правительство штата Виктория заявило, что часть игровых автоматов заморозят на 25 лет в рамках мер по "уменьшению вреда от азартных игр".

Комментируя рекордный проигрыш игроманов в 2017 году, представитель министерства по контролю за азартными играми и алкоголем Марлен Кейруз заявила: "Общенациональная статистика… показывает, что нам предстоит много работы по всей стране".

По мнению Кейруз, Виктория указывает другим штатам путь, который поможет игрозависимым держать себя в руках и уменьшить вред от игровых автоматов. Однако правительство Нового Южного Уэльса в вежливой форме отказалось предоставить комментарий Би-би-си.

Самые большие потери в мире

В следующем году у игроманов появится возможность вписать самих себя в реестр людей, которым закрыт доступ в онлайн-казино и приложения для азартных игр.

По мнению активистов, эта мера позволит защитить наиболее уязвимых граждан.

Сейчас "серьезные проблемы с игровой зависимостью" признают у себя более чем 200 тысяч австралийцев, еще 400 тысяч человек страдают от ее более слабых форм.

Вредные привычки разрушительно действуют не только самого страдающего от зависимости, проблемы быстро распространяются на его семью и друзей, объясняет профессор Чарльз Ливингстон, который занимается исследованием азартных игр в Университете Монаша в Мельбурне.

"Игровые автоматы оказывают самое непосредственное влияние на жизнь миллионов австралийцев. Это серьезная проблема, и ситуация становится хуже", — утверждает он.

По словам Ливингстона, в среднем австралийские игроманы отдают "одноруким бандитам" около 1000 долларов в год каждый, следующий в рейтинге стран-игроманов — Сингапур: там каждый игрок спускает около 400 долларов.

"Мы превзошли все остальные страны, потому что у нас гораздо больше возможностей для тех, кто хочет играть", — поясняет он.

"В начале 90-х регулирование азартных игр в одночасье ослабло. Индустрия мгновенно разрослась, и с тех пор ничего не изменилось", — заключает он.