25.05.2018, 18:21

Авиакомпания Finnair попала в чёрный список финской Комиссии по защите прав потребителей

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rus.delfi.ee
EST
Finnair
FinnairFoto: Finnair

Finnair является единственной финской госкомпанией, название которой присутствует в мониторинговом списке Комиссии по защите прав потребителей. В список попадают компании, не выполняющие рекомендации комиссии, сообщает финский новостной портал Yle.

В данном случае Комиссия потребовала выплатить пассажиру авиакомпании компенсацию в шестьсот евро за задержку рейса. Жалобу комиссии направила женщина, летевшая из Хельсинки через Гонконг в Мельбурн. Она опоздала на стыковочный рейс по причине технической неполадки самолета Finnair.

Авиакомпания посчитала, что речь идет о форс мажорной ситуации, которая не предусматривает компенсации. Комиссия, однако, посчитала иначе, заявив, что согласно принятой в ЕС практике, техническая причина довольно редко является форс мажорным обстоятельством.

Finnair уже попадал в поле зрения комиссии
В 2015 году Комиссия по защите прав потребителей уже обращала внимание на авиакомпанию, которая за последние два года стала ее ”постоянным клиентом”. В 2017 году на Finnair было подано 700 жалоб. За последние пять лет число жалоб увеличилось в два раза.

Компания, в частности, печально прославилась тем, что не платит компенсации, вызванные задержкой рейсов. Обычно Finnair предлагает подарочные купоны или денежные компенсации, размер которых ниже уровня нормальных компенсаций.

Finnair, в свою очередь, считает, что прецедентные решения судов ЕС по компенсациям не являются для компании указом, так как технические неполадки, из-за которых происходят задержки или отмены рейсов, это следствие ошибок, допущенных производителем при проектировании или изготовлении.

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