Авиабилет в Ирак и 5 000 евро в придачу? Финляндия выплачивает беженцам все больше денег, чтобы они возвращались на родину
Пособия для репатриантов увеличились более чем в два раза за пару лет.
Пособия для репатриантов увеличились более чем в два раза за пару лет.
В рамках программы добровольной репатриации беженцев Финляндия увеличила пособия для тех, кто решил вернуться на родину. Максимальный размер пособия составляет 5000 евро, пишет Yle.
Пособие можно получить двумя способами: наличными или в виде компенсации стоимости некоторых услуг и товаров, например, арендной платы, обучения или предпринимательства. Такая компенсация больше по размерам, чем наличная выплата.
Январское повышение выплат касается именно пособия-компенсации. Максимальная сумма такого пособия выросла с 2500 до 5000 евро. Самые крупные пособия могут быть выплачены репатриантам в страны группы А, возвращающимся в Ирак, Афганистан и Сомали, откуда прибыло большинство просителей убежища.
Пособия увеличивают не первый раз. В сентябре 2017 года Миграционная служба повысила максимальное пособие наличными с 1000 до 1500 евро в отношении просителей убежища из стран группы А.
Причина увеличения выплат проста. В Финляндии до сих пор находятся тысячи просителей убежища, получивших отрицательный ответ. У них нет вида на жительство, и их содержание обходится Финляндии дорого. С помощью солидных денежных компенсаций власти надеются мотивировать людей возвращаться на родину.
- Мы хотим поддержать репатриацию, так как это всегда более дешевая альтернатива принудительной отправке с полицией или незаконному пребыванию здесь, — говорит руководитель проекта ”Добровольное возвращение в Ирак, Афганистан и Сомали” Тарья Рантала из Миграционного ведомства.
Пребывание в Финляндии можно также продлить, подав заявление на предоставление убежища на других основаниях. Если новое заявление принимается к рассмотрению, проситель остается на попечении системы приема беженцев.
- В нашей системе много таких, кто получил множество отрицательных ответов, и это становится слишком дорого. Одни сутки в центре приема беженцев обходятся в 50 евро на человека, то есть сто дней — это 5000 евро, — говорит Рантала.
С 2016 по 2018 гг. Финляндия выплатила пособий на добровольную репатриацию на сумму в 3,8 миллиона евро. Получили пособие 4181 человек. Финляндия берет на себя и оплату авиабилетов, что составило 1,5 миллиона евро за период с сентября 2016 по август 2018 года.
Согласно Рантала, суммы, выделяемые Финляндией находятся на уровне других Северных стран.
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