Авиабилет в Ирак и 5 000 евро в придачу? Финляндия выплачивает беженцам все больше денег, чтобы они возвращались на родину



В рамках программы добровольной репатриации беженцев Финляндия увеличила пособия для тех, кто решил вернуться на родину. Максимальный размер пособия составляет 5000 евро, пишет Yle.

Пособие можно получить двумя способами: наличными или в виде компенсации стоимости некоторых услуг и товаров, например, арендной платы, обучения или предпринимательства. Такая компенсация больше по размерам, чем наличная выплата.

Январское повышение выплат касается именно пособия-компенсации. Максимальная сумма такого пособия выросла с 2500 до 5000 евро. Самые крупные пособия могут быть выплачены репатриантам в страны группы А, возвращающимся в Ирак, Афганистан и Сомали, откуда прибыло большинство просителей убежища.

Пособия увеличивают не первый раз. В сентябре 2017 года Миграционная служба повысила максимальное пособие наличными с 1000 до 1500 евро в отношении просителей убежища из стран группы А.

”Более дешевая альтернатива”

Причина увеличения выплат проста. В Финляндии до сих пор находятся тысячи просителей убежища, получивших отрицательный ответ. У них нет вида на жительство, и их содержание обходится Финляндии дорого. С помощью солидных денежных компенсаций власти надеются мотивировать людей возвращаться на родину.