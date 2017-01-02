Горхолл расположен рядом с центром города, имеет хорошее транспортное сообщение, но является памятником старины, поэтому проект по его перестройке, скорее всего, будет более затратным по финансам и времени, чем строительство нового равноценного здания.

Наряду с Горхоллом анализ рассматривает в качестве потенциальных мест для строительства нового конференц-центра Ülemiste City, территорию Таллиннского олимпийского центра парусного спорта, территорию Таллиннского порта, принадлежащую Riigi Kinnisvara землю между кварталом Ноблесснер и Летной гаванью.

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Стоимость реновации Горхолла составила бы порядка 100 млн евро, ее финансирование легло бы на плечи города город и правительства. Ранее руководитель Linnahalli AS Вяйно Сарнер признавал, что прибыли с нового центра получить не получится и хорошо, если удастся выйти в ноль.

В случае с недвижимостью в порту Ноблесснера плюсами являются также близость центра города и отсутствие ограничений на строительство. В качестве минусов фигурируют малое количество поблизости отелей и зависимость от находящихся рядом проектов.

Минусами Батарейной тюрьмы являются высокая стоимость реконструкции, а также большое количество ”маленьких помещений”, которым надо будет найти применение.

Плюсами Ülemiste City являются местоположение и отсутствие ограничений на строительство, минусами — удаленность от центра и Старого города, отсутствие/недостаточное количество отелей.

Плюсами Pirita TOP являются море и виды Таллинна, хорошее транспортное сообщение, непосредственная близость отеля и наличие парковочных мест. В качестве минусов называются отсутствие сообщения с аэропортом и удаленность от отелей в центре города.

Ранее уже отмечалось, что частные предприятия готовы построить аналогичный центр в два раза дешевле. К примеру, стоимость строительства возле центра парусного спорта составила бы максимум 40 млн евро. Предложение Ülemiste City обошлось бы в 20 млн евро, то есть в пять раз дешевле.

Исследование было проведено Ernst & Young Baltic AS по заказу Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) с целью проанализировать финансовые возможности создания многофункционального конференц-центра.

rus.delfi.ee
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