Аудит деятельности RKAS и продажи центра Arsenal: есть недочеты, но ничего криминального

Специальный аудит Riigi Kinnisvara AS (RKAS) при контроле организации продажи семи объектов недвижимости выявил несколько недостатков, связанных с соблюдение внутренних правил. Сравнительно короткий срок торгов вокруг здания Arsenal мог ограничить потенциальную конкуренцию, а здание было, скорее всего, продано дешевле своей рыночной стоимости.

Министр государственного администрирования Яак Ааб ознакомился с результатами аудита, который выявил несколько недостатков, связанных с соблюдение внутренних правил. В свою очередь, от этого RKAS мог получить финансовый ущерб.

”Например, в улучшении нуждается процесс назначения начальной цены недвижимость и поддержания прозрачности, чтобы гарантировать компании как можно большую прибыль и позитивно влияющую на цену конкуренция”, — сказал Ааб.

Министр распорядился, чтобы правление RKAS не позднее конца этого года разработало план действий для изменения внутренних правил и практики процесса продажи, исходя из выявленных специальным аудитом недочетов. Также нужно организовать надзор за продуктивностью изменений.

Аудит выявил, что сроки торгов иногда были слишком короткими, а экспертные оценки стоимости недвижимости слишком устаревшие. Все это могло привести к тому, что RKAS не потенциально наивысшую прибыль. Тем не менее, аудит не выявил конфликтов интересов или коррупционных действий при продаже недвижимости.

Продажа Arsenal — все пучком

Что касается продажи Arsenal, аудит выявил, что при назначении изначальной цены был использован старый оценочный акт, срок для подачи предложений составил лишь три недели, а представитель покупателя быль проинформирован лучше других.

Поэтому, согласно оценке аудита, процесс продажи был недостаточно прозрачным. Скорее всего, цена продажи была ниже рыночной цены, а короткий срок торгов мог ограничитиь потенциальную конкуренцию. Тем не менее, аудит не выявил конфликтов интересов, коррупционных действий или нарушения закона при продаже недвижимости.

Во время продажи здания Таави Рыйвас (Партия реформ) занимал должность председателя совета RKAS, одним из владельцев центра тайно стал его однопартиец Райн Розиманнус, а непосредственно перед продажей недвижимости в совет входила и Кейт Пентус-Розиманнус.

Ранее государство отказалось продавать Arsenal на пике бума и потеряло более 3,5 млн евро, когда в 2007 году предприятие Infortar хотело приобрести здание за 84 млн крон, то есть на более чем 30 млн больше начальной цены. В итоге инвестиционный банкир и девелопер недвижимости Ааду Оя в 2012 году приобрел у RKAS эту недвижимость.