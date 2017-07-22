22.07.2017, 11:53

Audi отзывает 850 тысяч дизельных автомобилей


rus.delfi.ee
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Audi logo
Audi logoAFP

Компания Audi объявила об отзыве 850 тыс. дизельных автомобилей по всему миру. Эти машины должны будут пройти сервисное обслуживание и получить обновленное программное обеспечение, пишут "Вести.Экономика".

"Audi предлагает своим клиентам в Европе и на других рынках программу по переоборудованию автомобилей с моторами, отвечающими экологическим стандартам "Евро-5" и "Евро-6". В общей сложности до 850 тыс. машин по всему миру с шести- и восьмицилиндровыми турбомоторами получат обновление программного обеспечения. Сервисная кампания также затрагивает модели Porsche и Volkswagen, на которые установлены аналогичные двигатели".

Все работы будут проводиться бесплатно. Обновление ПО должно повысить экологичность автомобилей в условиях реальной эксплуатации, отмечают представители Audi. Таким образом автоконцерн надеется отменить возможные ограничения и запреты на эксплуатацию дизельных транспортных средств, которые сейчас активно обсуждаются в Германии.

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Ранее на этой неделе по похожей причине автоконцерн Daimler объявил об отзыве более 3 млн автомобилей в Европе. Как писали "Вести. Экономика", это связано с тем, что немецкие власти заподозрили компанию в манипуляциях данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах этих машин. Генеральный директор Daimler Дитер Цетше заявил, что решение об отзыве автомобилей не должно навредить автоконцерну, наоборот, такими действиями автокомпания надеется вернуть доверие к дизельным автомобилям.

"Дизельгейт" два года назад стал главным автомобильным скандалом. Компания Volkswagen в сентябре 2015 г. призналась, что устанавливала на свои автомобили специальное программное обеспечение, занижавшее данные о выбросах вредных веществ в атмосферу.

"Дизельный скандал" затронул более 11 млн автомобилей — примерно столько машин продали компании, входящие в концерн Volkswagen. Как выяснилось впоследствии, их выбросы не соответствовали нормативам.

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