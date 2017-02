AS Eesti Meedia приступает к реорганизации, руководители Kanal 2 и Postimees уходят

AS Eesti Meedia, объединяющее многие местные меди-предприятия, в том числе Postimees, приступает к реорганизации концерна.

”AS Eesti Meedia запустил процесс консолидации медиа-бизнеса, в ходе которой будут объединены все находящие в Эстонии медиа-предприятия Eesti Meedia”, — сообщил председатель правления Свен Нуутманн.

”На следующей неделе будет заключен договор о присоединении к AS Eesti Meedia AS Postimees Grupp и BNS Group OÜ, затем к AS Eesti Meedia присоединятся AS Kanal 2, AS Trio LSL, Raadio Elmar OÜ. Договор о присоединении White Wizard OÜ и Meediasüsteemid OÜ будет заключен завтра”, — сказал он.

По его словам, задача реорганизации заключается в поднятии эффективности управления концерном и улучшении взаимодействия между различными медиа-каналами.

В связи с изменениями концерн покидают председатель правления AS Postimees Grupp Пеэп Кала и председатель правления AS Kanal 2 Урмас Ору. ”Другие члены правления объединяющихся предприятий будут отозваны, и они продолжат работу в AS Eesti Meedia. Свен Нуутманн и Яанус Кыйсаар продолжат в качестве членов правления AS-is Eesti Meedia”, — сообщил Нуутманн.

Все трудовые договора работников подлежащих объединению предприятий перейдут AS Eesti Meedia.