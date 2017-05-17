Арно Кютт: необходимость влечет за собой инновацию на предприятии

”Каждый раз, принимая на себя риск, предприниматели сомневаются, кому и для чего это нужно, но сегодня это многократно окупилось”, — сказал основатель и владелец фирмы Cleveron Арно Кютт на организованной SEB конференции ”Лаботатория инноваций 2017”.

По его словам, инновация — это не ракетостроение, а нечто, дающее предприятию толчок к развитию. Однако Кютт знает множество примеров тому, как в определенный момент предприятие по инерции проскакивает инновацию, что приводит к застою.

Свое основанное в 1991 году предприятие по производству рамок для фотографий Кютт совсем не считает инновативным. Однако образцом инновативности можно считать выросшую из него на сегодня фирму Cleveron, занимающуюся производством почтовых автоматов.

В первые годы работы универмага внутреннего дизайна ON24 его основатели ставили перед собой более амбициозные цели, чем построить свой бизнес на базе обычной интернет-платформы. ”Поскольку стартовый капитал был небольшим, мы довольно быстро поняли, что должны выстроить бизнес-модель таким образом, чтобы товар был продан уже до его поставки, и не возникало необходимости в складах. Из этого выросло программное обеспечение, при помощи которого различные фирмы сами выставляют свою продукцию на нашей странице, а нам остается только нажать кнопку accept”, — сказал Кютт.

Довольно скоро встала проблема логистики, заставившая фирму сделать следующие шаги. ”Хотя фирма, оказывающая нам транспортные услуги, доставляла мебель по верным адресам, зачастую клиенты сталкивались с вопросом, как занести, к примеру, диван на третий этаж. Когда подобные обращения в наш отдел по обслуживанию клиентов участились, мы были вынуждены создать собственную фирму логистики”, — объяснил Кютт.

”В определенный момент нашу услугу захотели купить и другие магазины такого типа. Рассмотрев повнимательнее их потребности, мы поняли, что нужна почтовая контора самообслуживания”, — сказал Кютт. Поскольку автоматы немецкого производства не подошли, Cleveron решил справляться своими силами. ”Через две недели первый прототип был готов”, — рассказывает он.

За почтовым автоматом последовали оповещение по SMS и услуга использования ячеек, что позволило удвоить количество посылок на квадратный метр. В 2012 году предприятие представило концепцию почтовых роботов, а в 2016 первый из них заработал в Эстонии. Кютт подтверждает, что благодаря развитию технологии и инновации они продают почтовые автоматы в разы дешевле, чем в первые годы.

Арно Кютт обещает, что в качестве следующего шага Cleveron ждет внедрение дронов, которые будут доставлять посылки прямо в размещенные на высоте специальные домашние почтовые ящики.

В центре внимания проведенной SEB конференции ”Лаборатория инноваций 2017” был быстрый и мощный рост малых и средних предприятий. На мероприятии своим опытом приблизительно с 220 участниками поделились эстонские предприниматели и международные эксперты. Конференция ”Лаборатория инноваций 2017” прошла во всех странах Балтии, и в ней приняло участие около 600 участников.