АРХИВНЫЕ КАДРЫ: Бег с препятствиями, Или дефицит в Tallinna Kaubamaja

О планах Tallinna Kaubamaja Grupp по сносу открытого летом 1960-го здания торгового центра Kaubamaja и возведении на этом месте чего-то нового известно уже несколько лет, но в начале недели поступило сообщение об объявлении и стало ясно окончательно: перемен не миновать.

В связи с этим предлагаем вашему вниманию кадры 1989-го года. На видео видно, как ждавшие с самого утра открытия торгового центра люди бегут, чтобы купить себе хоть что-то из скудного ассортимента.