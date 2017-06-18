18.06.2017, 20:05

АРХИВНЫЕ КАДРЫ: Бег с препятствиями, Или дефицит в Tallinna Kaubamaja

 (45)
rus.delfi.ee
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О планах Tallinna Kaubamaja Grupp по сносу открытого летом 1960-го здания торгового центра Kaubamaja и возведении на этом месте чего-то нового известно уже несколько лет, но в начале недели поступило сообщение об объявлении и стало ясно окончательно: перемен не миновать.

В связи с этим предлагаем вашему вниманию кадры 1989-го года. На видео видно, как ждавшие с самого утра открытия торгового центра люди бегут, чтобы купить себе хоть что-то из скудного ассортимента.

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