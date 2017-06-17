17.06.2017, 16:10

АРХИВНЫЕ КАДРЫ 1976 ГОДА: В Мустамяэ открыли новый просторный универсам ABC-7

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rus.delfi.ee
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По словам диктора, мустамяэсцы в 1976 году были особенно хорошими и Дед Мороз подарил жителям микрорайона Сяэзе новый магазина типа ABC!

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