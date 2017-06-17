АРХИВНЫЕ КАДРЫ 1976 ГОДА: В Мустамяэ открыли новый просторный универсам ABC-7

По словам диктора, мустамяэсцы в 1976 году были особенно хорошими и Дед Мороз подарил жителям микрорайона Сяэзе новый магазина типа ABC!
Tallinn, Квартира, 135 000 EUR
Tallinn, Квартира, 160 000 EUR
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По словам диктора, мустамяэсцы в 1976 году были особенно хорошими и Дед Мороз подарил жителям микрорайона Сяэзе новый магазина типа ABC!
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