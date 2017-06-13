АРХИВНЫЕ ФОТО: Как гром среди ясного неба: таллиннский Kaubamaja все-таки снесут

О планах Tallinna Kaubamaja Grupp по сносу открытого летом 1960-го здания торгового центра Kaubamaja и возведении на этом месте чего-то нового известно уже несколько лет, но вчерашнее сообщение об объявлении архитектурного конкурса все равно прогремело как гром среди ясного неба, пишет Eesti Päevaleht.

Председатель правления AS Tallinna Kaubamaja Grupp Рауль Пуусепп сказал, что ему не жалко старого здания. ”Не жалко, так как любая вещь имеет свое место в своей эпохе. Той площади и того места в городе, где тогда был построен Kaubamaja, больше в городской панораме не существует. Торговля ведь тоже очень продвинулась и уже не та, что была в 1960-е”, — сказал Пуусепп, которые руководит Kaubamaja уже 15 лет.

Архитекторы тоже не особо переживают по поводу сноса здания. ”Обсуждалась возможность сохранения старого здания, но в итоге все свелось лишь к возможности сохранения фасада. Сегодня не хочется культивировать фасадизм. Фасад — это маска, и если ясно, что будет переделана суть, то разумно придать новую форму и фасаду”, — отметила президент Союза архитекторов Катрин Коов.



Когда начнется строительство нового Kaubamaja, пока неизвестно. ”Я не могу и не желаю говорить об этом до результатов архитектурного конкурса. Когда план станет более ясным, то мы непременно сообщим об этом”, — сказал Пуусепп и добавил, что во время строительства магазин будет работать в обычном режиме. ”Kaubamaja будет открыт все время, время от времени просто надо будет переезжать”.

Участникам архитектурного конкурса следует представить план для застройка всего квартала. Кроме Kaubamaja, со стороны бульвара Рявала появится еще одно здание с офисами и квартирами, а также подземная парковка. Работы должны быть представлены не позднее 21 сентября. Победитель получит в качестве приза 55 000 евро.

Новый магазин не должен быть намного выше нынешнего, максимальная высота — пять этажей. Офисное же здание может быть десятиэтажным. Пока неизвестно, будет ли снесена расположенная на улице Гонсиори часть, соединяющая Kaubamaja и Viru Keskus.

В качестве одного из аргументов за снос здания называлась неуверенность в прочности фундамента. Сомнения относительно качества строительства звучали и раньше, так как к возведению здания были, помимо прочего, привлечены заключенные, не обладающие для этого достаточными умениями и мотивацией.