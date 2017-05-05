05.05.2017, 14:18

Арендатор торговой площади в центре Arsenal: людей тут очень мало

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Реэт Пяргма
Реэт Пяргма
EST
Арендатор торговой площади в центре Arsenal: людей тут очень мало
Eile kell 14 päeval valitses Arsenali keskuses täielik tühjus, väikeste kaupluste müüjad vaatasid kadedusega, kuidas samal ajal Selveris kliente teenindatakse.Karin Kaljuläte

Открытие прошлой осенью торгового центра Arsenal сопровождалось рядом плохих новостей. Последняя из этих новостей касается отказа управы Пыхья-Таллинна переезжать в центр в качестве арендатора, как это планировалось ранее, пишет Eesti Päevaleht.

Управа аргументировала свой отказ оценкой антикоррупционной спецкомиссии Рийгикогу, согласно которой купля-продажа недвижимости Arsenal была подозрительной и бросила тень на имидж государства. Оставшись без сулившего стабильную и долгосрочную прибыль арендатора, центру приходится довольствоваться другими.

Директор занимающейся продажей принадлежностей для офиса и творчества Brigitta Äri Маарика Сирбитс сказала, что в прошлом месяце оборот их магазина в Вильянди был почти вполовину больше, чем оборот магазина в торговом центре Arsenal. ”Директор таллиннского магазина тоже говорит, что людей очень мало”, - вздыхает Сирбитс. В качестве одной из причин она приводит тот факт, что центр только открылся, а его практически не рекламируют: ”Скажу честно, мы платим довольно приличную аренду (договор с центром запрещает обнародовать точную сумму — прим.ред.) и я не вижу, чтобы за эти деньги для нас что-то делали”.

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Если так пойдет и дальше, то надо будет решать, закрываться или нет”, — говорит владелец магазина украшений ручной работы Pärl Тийна Рая, которая разговаривала с руководством центра по поводу посещаемости, но получила в ответ, что все нормально. ”Они установили на дверях счетчики, которые фиксируют, сколько человек ходят в центр. Но они не различают, пришел человек в Selver или в другие магазины. Если за несколько часов в магазин не заходит ни одного человека, то этого мало”, — сетует она.

Два магазина уже закрыли свои двери: Roheline Vihmavari не пожелал комментировать причины ухода, а кафе Green Bakery решило сменить концепцию, поскольку продажа веганской еды не принесла ожидаемой прибыли.

По словам представителя магазина украшений Kanela, их привлекла концепция центра: здание старой фабрики, красивые стены из красного кирпича. К обеду четверга в магазине не было продано ни одного товара. В среду всего было совершено три сделки. ”Когда нас сюда звали, то представляли центр как сосредоточение эстонских брендов и фирм. Теперь же к нам просто плохо относятся. Маркетинг центра очень слабый, в первые три месяца даже не было занимающегося маркетингом человека”, — сказал он.

”Правда и то, что как только в СМИ стали писать о продажах недвижимости, то уменьшилось и количество посетителей, и больше для решения этой проблемы ничего предпринято не было. Если к окончанию договора аренды людей не прибавится, то рынок расставит все по своим местам и мы закроемся. Мы не будем производить убытки”, — сказал представитель Kanela.

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