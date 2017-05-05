Арендатор торговой площади в центре Arsenal: людей тут очень мало

Открытие прошлой осенью торгового центра Arsenal сопровождалось рядом плохих новостей. Последняя из этих новостей касается отказа управы Пыхья-Таллинна переезжать в центр в качестве арендатора, как это планировалось ранее, пишет Eesti Päevaleht.

Управа аргументировала свой отказ оценкой антикоррупционной спецкомиссии Рийгикогу, согласно которой купля-продажа недвижимости Arsenal была подозрительной и бросила тень на имидж государства. Оставшись без сулившего стабильную и долгосрочную прибыль арендатора, центру приходится довольствоваться другими.

Директор занимающейся продажей принадлежностей для офиса и творчества Brigitta Äri Маарика Сирбитс сказала, что в прошлом месяце оборот их магазина в Вильянди был почти вполовину больше, чем оборот магазина в торговом центре Arsenal. ”Директор таллиннского магазина тоже говорит, что людей очень мало”, - вздыхает Сирбитс. В качестве одной из причин она приводит тот факт, что центр только открылся, а его практически не рекламируют: ”Скажу честно, мы платим довольно приличную аренду (договор с центром запрещает обнародовать точную сумму — прим.ред.) и я не вижу, чтобы за эти деньги для нас что-то делали”.

„Если так пойдет и дальше, то надо будет решать, закрываться или нет”, — говорит владелец магазина украшений ручной работы Pärl Тийна Рая, которая разговаривала с руководством центра по поводу посещаемости, но получила в ответ, что все нормально. ”Они установили на дверях счетчики, которые фиксируют, сколько человек ходят в центр. Но они не различают, пришел человек в Selver или в другие магазины. Если за несколько часов в магазин не заходит ни одного человека, то этого мало”, — сетует она.

Два магазина уже закрыли свои двери: Roheline Vihmavari не пожелал комментировать причины ухода, а кафе Green Bakery решило сменить концепцию, поскольку продажа веганской еды не принесла ожидаемой прибыли.

По словам представителя магазина украшений Kanela, их привлекла концепция центра: здание старой фабрики, красивые стены из красного кирпича. К обеду четверга в магазине не было продано ни одного товара. В среду всего было совершено три сделки. ”Когда нас сюда звали, то представляли центр как сосредоточение эстонских брендов и фирм. Теперь же к нам просто плохо относятся. Маркетинг центра очень слабый, в первые три месяца даже не было занимающегося маркетингом человека”, — сказал он.

”Правда и то, что как только в СМИ стали писать о продажах недвижимости, то уменьшилось и количество посетителей, и больше для решения этой проблемы ничего предпринято не было. Если к окончанию договора аренды людей не прибавится, то рынок расставит все по своим местам и мы закроемся. Мы не будем производить убытки”, — сказал представитель Kanela.