Arco Vara разделилось на две фирмы. Бюро недвижимости больше не зависит от биржи

Один из акционеров предприятия, руководящий работой Arco Vara Kinnisvarabüroo с января прошлого года в качестве исполнительного директора Элари Тамм считает произошедшее переломным для предприятий. "Это исторический момент. Владельцем Arco Vara Kinnisvarabüroo больше не является биржа, а за то, чтобы у него дела шли хорошо, стоят четыре человека", — заявил он.