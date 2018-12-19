Аптека: 65% пожилых клиентов домов по уходу получают потенциально неподходящие лекарства

В сотрудничестве Benu apteek и Эстонского академического общества фармации ежегодно Benu выдает до трех стипендий в области социальной фармации при наличии исследовательских работ, отвечающих требованиям или посвященным данной области. Помимо названной выше работы, в этот раз стипендии получили еще Кристин Куди, чья исследовательская работа была ”Контроль приема назначенных препаратов при начавшемся лечении статинами, а также у амбулаторных пациентов, долгосрочно использующих данные препараты”, и Кристин Вайн с исследовательской работой ”Мнения, опыт и ожидания посетителей аптек в отношении услуг, связанных с медикаментами, предлагаемых центральными аптеками”. Всего на стипендию претендовали 6 исследовательских работ.

При оценивании исследовательских работ члены комиссии исходили из соответствия предмета исследования обозначенной области, важности данной темы, качества работы и оригинальности, а также оценивался и вклад студента в подготовку исследования. Учредители фонда стипендии хотят показать, что эффективное сотрудничество между университетом и частным сектором привлечет больше молодежи учиться фармации.

Стипендии Эстонского академического общества фармации и BENU Apteek, выдаваемая для поддержки исследовательских и научных работ в области социальной фармации выдаются уже третий учебный год. Ходатайствовать о финансировании исследовательских работ из данного фонда могут студенты ТУ по специальности провизора, а на научные работы — как студенты, так и преподаватели. Размер фонда стипендий — 3000 евро на один учебный год. Вручение стипендий этого года состоится сегодня после обеда в Тарту.