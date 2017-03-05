Apple заставит владельцев следующего iPhone поменять зарядный кабель

Новое поколение смартфонов iPhone может лишиться привычного разъема Lightning, получив вместо него стандартный порт USB Type-C, который уже используется в ноутбуках MacBook, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

При этом, как отмечает The Verge, приведенная в WSJ формулировка слуха о разъеме не совсем однозначна, и не исключено, что речь идет о замене порта не в смартфонах, а в их зарядных устройствах, что позволит владельцам новых iPhone заряжать смартфоны от MacBook при помощи штатного кабеля. Такой вариант замены гнезда представляется The Verge более вероятным.

Помимо этого, WSJ опубликовала ряд слухов о новом поколении iPhone, которые уже появлялись в различных СМИ. В частности, источники издания подтверждают информацию о том, что Apple планирует выпустить три новых смартфона, два из которых будут незначительно отличаться от прошлогодних моделей. Третья модель (слухи утверждают, что она будет называться iPhone 8) получит множество отличий, включая изогнутый OLED-дисплей. Также, по данным издания, все новые iPhone лишатся домашней кнопки. Ранее известный аналитик Минг-Чи Куо из KGI Securities утверждал, что на смену ей придет "функциональная область", расположенная ниже дисплея. По его словам, это нововведение получит только iPhone 8.

Напомним, на прошлой неделе Куо также сообщил, что iPhone 8 получит "революционную" фронтальную камеру. Она будет работать в паре с 3D-сенсором, который позволит создавать трехмерные изображения из селфи-снимков, а также будет использоваться для распознавания лиц. Ранее сам Куо и аналитик JPMorgan Род Холл предсказывали, что Apple откажется от датчика отпечатков пальцев в новом смартфоне в пользу технологии распознавания лиц.