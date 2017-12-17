17.12.2017, 16:55

Apple выпустила на рынок самый мощный и дорогой iMac

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NEWSru.com
EST

Компания Apple объявила о начале продаж представленного летом на конференции WWDC моноблока iMac Pro, который называют самым мощным Mac в истории Apple.

В первую очередь новый iMac предназначен для дизайнеров и других профессионалов, которым необходим производительный PC для решения различных задач. Как напоминает Ferra, iMac Pro оснащается 27-дюймовым дисплеем Retina 5K с поддержкой почти миллиарда цветов. В его основу легли процессоры Intel Xeon, имеющие до 18 вычислительных ядер, и графическая система AMD Radeon Pro Vega с 16GB встроенной памяти HBM2, выдающей до 22 терафлопс мощности при обработке чисел половинной точности и 11 терафлопс при обработке чисел одинарной точности. Также моноблок получил четыре порта Thunderbolt 3 и новую систему охлаждения.

Стоимость нового iMac Pro в США стартует от 4999 долларов за модель с восьмиядерным процессором и от 5799 долларов за версию с десятиядерным процессором. Модели с 14- и 18-ядерными процессорами обойдутся покупателям минимум в 6599 и 7399 долларов соответственно.

Напомним, в ноябре Apple выпустила рекламу планшета iPad Pro, в которой гаджет полностью заменяет ПК, а владеющая им девочка-подросток даже не знает слова "компьютер".

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