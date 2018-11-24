Apple возобновила производство прошлогоднего iPhone X из-за низкого спроса на новые модели

Как пишет The Wall Street Journal, решение компании возобновить продажи iPhone X связано с низким спросом на новое поколение iPhone, а также с обязательствами Apple перед Samsung. Южнокорейская компания поставляет Apple OLED-экраны для смартфонов, и соглашение предусматривает поставку определенного количества дисплеев. Недостаточный спрос на iPhone XS и XS Max вынудил Apple вернуть в строй прошлогоднюю модель, производство которой обходится дешевле.

Издание The Verge напоминает, что недавно источники сообщили о сокращении Apple объема заказов на производство iPhone XS, XS Max, а также более дешевой модели iPhone XR. Взамен компания из Купертино увеличила заказы на выпуск прошлогодних моделей iPhone 8 и 8 Plus, которая не снималась с производства, в отличие от iPhone X. Эти представленные в 2017 году смартфоны стоят примерно на 20% дешевле, чем iPhone XR.

Отметим, что проблемы со спросом не помешали Apple установить новые финансовые рекорды по итогам третьего квартала. Выручка компании от продаж смартфонов выросла за счет роста средней цены одного устройства.