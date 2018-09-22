22.09.2018, 09:50

Apple уличили в незаметной слежке за пользователями


Lenta.ru
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iPhone 8+
iPhone 8+Foto: Hendrik Osula

Компания Apple незаметно включила в операционную систему iOS 12 возможность отслеживать звонки и электронную переписку. Новое положение появилось в правилах соблюдения конфиденциальности в виртуальном магазине iTunes, сообщает The Independent.

Как пишет издание, Apple начнет сбор данных для формирования рейтинга доверия пользователей. Метод позволит защитить аккаунт от мошенников и установить, действительно ли покупку совершает реальный человек.

Компания утверждает, что не получит доступа к личной информации. ”Предоставление сведений осуществляется таким образом, что Apple не может получить информацию о данных показателях вашего устройства. Сведения в течение ограниченного времени хранятся на наших серверах”, — сказано в обновленной версии документа.

iOS 12 вышла 17 сентября. В июне появилась публичная бета-версия обновленной операционной системы, которую мог становить любой пользователь.Большая часть нововведений связана с быстродействием и оптимизацией работы. Кроме того, каждую неделю смартфон будет составлять график использования с указанием, сколько часов пользователь провел в приложениях и сможет задать ограничение на время использования смартфона.

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