Apple уличили в незаметной слежке за пользователями

Как пишет издание, Apple начнет сбор данных для формирования рейтинга доверия пользователей. Метод позволит защитить аккаунт от мошенников и установить, действительно ли покупку совершает реальный человек.

Компания утверждает, что не получит доступа к личной информации. ”Предоставление сведений осуществляется таким образом, что Apple не может получить информацию о данных показателях вашего устройства. Сведения в течение ограниченного времени хранятся на наших серверах”, — сказано в обновленной версии документа.

iOS 12 вышла 17 сентября. В июне появилась публичная бета-версия обновленной операционной системы, которую мог становить любой пользователь.Большая часть нововведений связана с быстродействием и оптимизацией работы. Кроме того, каждую неделю смартфон будет составлять график использования с указанием, сколько часов пользователь провел в приложениях и сможет задать ограничение на время использования смартфона.