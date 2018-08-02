Apple стала самой дорогой компанией мира с капитализацией свыше 1 трлн долларов

В ходе состоявшихся накануне торгов на NASDAQ компания «не дотянула» до отметки $1 трлн порядка $10 млрд. Рост котировок происходит на фоне хорошей квартальной отчетности корпорации.

Рыночная капитализация Apple превысила $1 трлн, она составила $1,006 трлн, свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

Акции Apple в ходе торгов в четверг достигли отметки $207,05.

Накануне акции Apple на фоне отчета компании о росте прибыли и выручки в третьем квартале 2018 финансового года подорожали более чем на 5%. На момент закрытия биржи акции американской корпорации торговались на уровне $201,5 за бумагу, капитализация компании при этом составила $990,4 млрд.

В минувшем третьем квартале выручка Apple превысила $53,25 млрд. Это на 17% больше аналогичного показателя годом ранее ($45,4 млрд). Чистая прибыль при этом составила более $11,5 млрд (рост на 32% с $8,7 млрд). Цифры, о которых 31 июля отчиталась американская компания, превзошли ожидания аналитиков: они, в частности, прогнозировали рост выручки на 15%.​