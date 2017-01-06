Компания Apple в США сократила размер премиальных выплат за прошедший год своему генеральному директору Тиму Куку. Как сообщает со ссылкой на представленные в четверг корпоративные отчеты экономическое издание MarketWatch, главу корпорации наказали за недовыполнение фирмой плановых показателей.

По данным Apple, годовой объем продаж продукции компании составил $215,6 млрд. Это на 3,7% меньше планировавшихся 223,6 млрд. Производственная прибыль, оцениваемая в $60 млрд, недотянула 0,5% до целевого ориентира в $60,3 млрд.

В результате, по словам компании, объем премиальных выплат всему высшему руководящему составу был урезан до 89,5% от ранее запланированного. В частности, Кук получил по итогам 2016 года $8,75 млн против $10,28 млн за 2015 год, когда бонусы выплачивались в полном объеме.

Со своей стороны MarketWatch поясняет, что в прошлом году доходы Apple падали из-за "первого затяжного спада продаж iPhone".