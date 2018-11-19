19.11.2018, 16:59

Apple снова сократила выпуск новых iPhone


Lenta.ru
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Apple'i asepresident Phil Schiller iPhone'i uute versioonidega.
Apple'i asepresident Phil Schiller iPhone'i uute versioonidega.Foto: Karl Mondon, East Bay Times/TNS/Sipa USA

Корпорация Apple сократила производство новых iPhone Xs, Xs Max и Xr. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

В случае с iPhone Xr сокращение планов происходит в третий раз за два месяца с момента анонса: в октябре компания снизила производство на треть, еще одно сокращение произошло в начале ноября. По словам источников, это происходит из-за более низкого, чем ожидалось, спроса и из-за большого количества разных моделей, что вызвало беспорядок на цепи поставок. Указывается, что компания не может прогнозировать необходимое количество компонентов и телефонов.

При этом ранее Apple намеревалась продать 70 миллионов смартфонов в период с сентября 2018-го по февраль 2019 года, сообщил собеседник издания. Помимо этого, в последнем финансовом отчете Apple объявила, что перестанет отчитываться об объемах продаж устройств, так как это ”не отражает силу бизнеса” и ”не имеет такого значения, как раньше”.

Презентация iPhone Xs и Xr прошла в сентябре 2018 года. Смартфоны получили новый процессор Apple A12 Bionic, выполненный по 7-нанометровому техпроцессу. Также телефоны получили новую камеру с поддержкой технологии Smart HDR.

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