Apple призналась в умышленном замедлении старых iPhone

Как известно, в Apple iPhone (как и в почти всех современных смартфонах) использует литий-ионный аккумулятор, который со временем стареет и емкость которого непрерывно уменьшается. После примерно 500 циклов зарядки-разрядки емкость батареи iPhone падает до 80% от оригинальной. При активном использовании это значит, что определенное падение емкости наблюдается уже после 12-18 месяцев использования. Как раз к моменту выхода следующего iPhone!

Теперь компания призналась BuzzFeeed в том, что начиная с iPhone 6/SE (и, соответственно, она есть во всех новых версиях), она реализована новую функцию, которая автоматически замедляет смартфон по мере того, как емкость аккумулятора становится меньше. Замедление происходит путем снижения частоты процессора. Цель этого маневра — не допустить внезапного отключения телефона при относительно высоком видимом заряде аккумулятора.

Ведь опытные "айфоноводы" со стажем помнят это поведение старых трубок — заряд аккумулятора еще вроде бы процентах этак на тридцати, а она — раз! — и отключается. Неприятно.

Замедление может быть весьма существенным и суровым. Уже нашлись люди, которые заменили аккумулятор в старой "шестерке" и частота процессора "магическим образом" выросла с 600MHz до оригинальных 1400MHz.

So it's true Apple intentionally slow down old iPhones. Proof: My iPhone 6 was bought 3years ago and recently got really slow. APP 'CPU DasherX' shows iPhone CPU is under clocked running at 600MHz. After a iPhone battery replacement. CPU speed resumed to factory setting 1400MHz. pic.twitter.com/pML3y0Jkp2