11.11.2018, 19:21

Apple признала проблемы в функционировании MacBook Pro и iPhone X

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РБК
EST
Apple
AppleFoto: Eric Risberg (AP)

Дисплеи на некоторых iPhone X не реагируют на прикосновения, а иногда начинают работу, если к ним не притрагиваться, признали в Apple. Пользователи, по данным Bloomberg, жаловались на подобные проблемы уже несколько месяцев.

Apple Inc. обнаружила ряд дефектов на некоторых iPhone X и 13-дюймовых ноутбуках MacBook Pro. Об этом со ссылкой на соответствующее сообщение компании пишет Bloomberg.

Проблемы, по информации пресс-службы, заключаются в том, что дисплеи на некоторых iPhone X не реагируют на прикосновения либо же реагируют, но не всегда. Помимо этого сенсорные экраны на устройствах этой модели смартфона могут начинать работу, даже если к ним не притрагиваться, выяснили специалисты Apple. Это, как пояснили в компании, может происходить из-за отказа одного из компонентов, установленных в модуле дисплея. Пользователи, по данным Bloomberg, жалуются на подобные проблемы в интернете уже в течение нескольких месяцев. Apple прежде на них не реагировала.

Кроме того, дефекты представители компании обнаружили в 13-дюймовых MacBook Pro. У ”ограниченного количества” ноутбуков этой модели, по данным пресс-службы, есть проблемы, которые ”могут привести к потере данных и сбоям в работе твердотельного накопителя (SSD)”. Дефекты, как отметили в Apple, могут присутствовать на компьютерах с накопителями объемом 128 и 256 гигабайт. Проблемные MacBook Pro​ были проданы в период с июня 2017 года по июнь 2018 года, сенсорной панели у них нет. Пользователям, которые пострадали из-за дефектов, в компании посоветовали обратиться в сервисы обслуживания ”в кратчайшие сроки”.

Чтобы решить проблемы с MacBook Pro, Apple, как отмечается в сообщении пресс-службы, предлагает пользователям бесплатный ремонт ноутбуков. В случае с iPhone X представители компании собираются бесплатно менять неисправные экраны.​

IPhone X, как напоминает агентство, поступил в продажу в ноябре прошлого года. В этой модели смартфона Apple ввела систему распознавания лица Face ID и беспроводную зарядку, одновременно убрав кнопку ”Домой”.

После начала продаж этого устройства пользователи стали жаловаться на его недостатки. Так, в начале ноября Apple предупредила о том, что экраны на iPhone X могут быть подвержены выгоранию. Впоследствии также стало известно о жалобах владельцев смартфонов этой модели на треск из динамиков и сбои в работе системы распознавания лица. В январе издание Nikkei Asian Review со ссылкой на письмо корпорации поставщикам компонентов сообщило о том, что Apple решила в два раза уменьшить план производства ​iPhone X в первом квартале 2018 года из-за более низких, чем ожидалось, продаж. Вместо изначально запланированных к выпуску 40 млн смартфонов, по данным издания, было выпущено 20 млн iPhone X.

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