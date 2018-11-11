Apple признала проблемы в функционировании MacBook Pro и iPhone X

Apple Inc. обнаружила ряд дефектов на некоторых iPhone X и 13-дюймовых ноутбуках MacBook Pro. Об этом со ссылкой на соответствующее сообщение компании пишет Bloomberg.

Проблемы, по информации пресс-службы, заключаются в том, что дисплеи на некоторых iPhone X не реагируют на прикосновения либо же реагируют, но не всегда. Помимо этого сенсорные экраны на устройствах этой модели смартфона могут начинать работу, даже если к ним не притрагиваться, выяснили специалисты Apple. Это, как пояснили в компании, может происходить из-за отказа одного из компонентов, установленных в модуле дисплея. Пользователи, по данным Bloomberg, жалуются на подобные проблемы в интернете уже в течение нескольких месяцев. Apple прежде на них не реагировала.

Кроме того, дефекты представители компании обнаружили в 13-дюймовых MacBook Pro. У ”ограниченного количества” ноутбуков этой модели, по данным пресс-службы, есть проблемы, которые ”могут привести к потере данных и сбоям в работе твердотельного накопителя (SSD)”. Дефекты, как отметили в Apple, могут присутствовать на компьютерах с накопителями объемом 128 и 256 гигабайт. Проблемные MacBook Pro​ были проданы в период с июня 2017 года по июнь 2018 года, сенсорной панели у них нет. Пользователям, которые пострадали из-за дефектов, в компании посоветовали обратиться в сервисы обслуживания ”в кратчайшие сроки”.