Apple прекратит поддержку ряда устройств 30 июня

Компания Apple объявила о скором прекращении поддержки ряда устаревших моделей ноутбуков и смартфонов, сообщает 9to5mac со ссылкой на официальное сообщение Apple.

Согласно объявлению, 30 июня к категории устаревших устройств будут отнесены ноутбуки MacBook Air (11-дюймовая и 13-дюймовая модели 2011 года), MacBook Pro (13-дюймовая и 15-дюймовая модели 2011 года), MacBook Pro (17-дюймовая модель 2009 года), точка доступа AirPort Express 802.11n (первое поколение, выпущенное в 2008 году), а также смартфон iPhone 3GS, вышедший в 2009 году.

Включение этих устройств в список устаревших означает, что владельцы больше не смогут ремонтировать их в магазинах Apple или авторизованных сервисных центрах.

Как отмечает 9to5mac, Apple обычно переводит свои устройства в категорию устаревших через пять-семь лет после снятия с производства. К этому времени становится сложно найти запчасти к ним и ремонт гаджетов перестает быть целесообразным. При этом компания не рассылает уведомления пользователям о скором прекращении поддержки устройств, ограничиваясь публикацией объявления на своем сайте.

Напомним, ранее источники, знакомые с планами Apple, сообщили, что компания намерена обновить линейку своих ноутбуков и представить устройства в рамках ежегодной конференции WWDC для разработчиков, которая пройдет в начале июня.

По данным источников, речь идет об обновленной версии ноутбука MacBook Pro, которая получит процессор Intel Kaby Lake. Также компания намерена оснастить новыми чипами MacBook и MacBook Air.