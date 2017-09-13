Apple представила новый iPhone X за тысячу долларов

Корпорация Apple представила смартфон iPhone X с функцией распознования лиц, который стал самым дорогим среди смартфонов компании.



Римская X в названии модели симолизирует десятилетие с момента презентации первого "айфона" основателем компании Стивом Джобсом.



Младшая модель будет стоить в США 999 долларов, продажи начнутся 3 ноября (стоимость младшей модели в России — 79990 рублей, старт продаж — также 3 ноября).

Телефон получил дисплей размером во всю переднюю панель диагональю 5,8 дюймов и разрешением 2436×1125 пикселей. Впервые в нем отсутствует физическая кнопка "Домой".



Кроме того, iPhone X оснащен функцией распознавания лиц с инфракрасным сканером FaceID: таким образом, разблокировать устройство можно будет после сканирования лица пользователя. Компания утверждает, что система сможет узнать хозяина по лицу даже в темноте и что обхитрить ее будет труднее, чем предыдущую систему TouchID.



Apple также представила новые модели смартфонов — iPhone 8 и iPhone 8 Plus, ставшие модернизированными версиями прошлогодних моделей 7 и 7 Plus соответственно.

Одним из главных их нововведений стало появление беспроводной зарядки. Продажи начнутся 22 сентября, стоимость — от 699 долларов.

Презентация новинок впервые прошла в недавно построенном театре имени Стива Джобса в калифорнийском Купертино, где расположена штаб-квартира компании.



Во вторник была также представлена новая линейка умных часов Apple Watch, которые, по словам главы компании Тима Кука, уже стали самой популярной маркой часов в мире, а также новые модели телевизионных приставок Apple TV.



АНАЛИЗ: весело, но без оваций



Дейв Ли, североамериканский корреспондент Би-би-си по вопросам технологии



Новый iPhone продемонстрировал больший прогресс, чем того ожидали как поклонники этого смартфона, так и Уолл-стрит.



В iPhone много новых функций — например FaceID, которая откроет телефон, или же анимированные смайлы, с которыми, конечно, весело поиграть, но это не революционные новинки, которые заставят всех всё бросить и бежать в магазин.



А кроме того, это самый дорогой iPhone за всю историю его существования.



Apple часто обвиняют в том, что компания слишком медленно применяет новые технологии, и я думаю, эта критика продолжится.



Apple решила ввести беспроводную зарядку, но Samsung сделал это уже несколько лет назад.



К тому же новый iPhone без своей традиционной кнопки "Домой" стал поразительно похож на последнюю версию Samsung Galaxy Note.



Можно ли назвать новый iPhone началом новой эпохи?



Презентация нового iPhone произошла в недавно построенном театре имени Стива Джобса. Присутствующие в зале выражали свое удовольствие и интерес, но не вскакивали на ноги и не аплодировали.



Для себя я решу этот вопрос только после того, как попробую этот новый телефон сам.



Apple Watch 3



Новые смарт-часы Apple получили поддержку связи поколения 4G. Это означает, что на часы теперь можно будет позвонить и выйти с них в интернет без необходимости подключения их к iPhone.



При этом у часов будет тот же номер телефона, что и у iPhone, а поддержку 4G будет осуществлять карта eSim, которая по размерам еще меньше, чем использующаяся в последних смарфонах Apple карта стандарта nanoSim.



Часы поступят в продажу в октябре по цене от 399 долларов.



Apple TV



Новая телевизионная приставка от Apple получила поддержку изображения в сверхвысоком разрешении 4K. В продаже она появится в конце сентября по цене 179 долларов.



"iPhone X представляет собой долгосрочную инвестицию Apple. Компания считает его моделью для развития следующего поколения девайсов iPhone", — говорит Джефф Блабер из консалтинговой компании CCS Insight.



"Дисплей, основанный на органических светодиодах, и новый дизайн телефона, скорее всего, зададут стандарт для следующих моделей iPhone, но Apple должна сначала разрешить проблемы организации поставок достаточного числа компонентов", — продолжает он.



Еще один эксперт отмечает, что Apple давно уже известна своей способностью убеждать потребителей платить за свои смартфоны больше, чем за продукцию других компаний.

"Может быть, столь высокие цены отражают попытку несколько понизить спрос — с тем, чтобы он соответствовал физической способности компании производить смартфоны", — говорит Нил Моутон из Strategy Analytics.



"Но я подозреваю, что Apple всегда подумывала об iPhone стоимостью в тысячу долларов. Цена iPhone поднималась из года в год. Кроме того акционеры оказывают на компанию давление с тем, чтобы ее стоимость достигла триллиона долларов".



"Этого можно достичь, среди прочего, повышением цен на iPhone, говорит он.



Еще один эксперт говорит, что пользователи могут быть обеспокоены тем, что на новом iPhone больше нет сканнера отпечатков пальцев.



"Многие потребители могут с сомнением относиться к системе идентификации по лицу, до тех пор, пока Apple не убедит их, что эта система полностью безопасна, и работает безотказно", — говорит Каролина Миланези из Creative Strategies.