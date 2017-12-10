Apple покупает приложение для распознавания музыки Shazam

Корпорация Apple близка к приобретению популярного приложения для распознавания музыки Shazam. СМИ называют сумму предстоящей сделки: 400 млн долларов.

Британская компания Shazam, основанная в 1999 году, разработала программу, которая позволяет пользователям телефонов или обычных компьютеров распознавать (и покупать) музыкальные композиции по короткому услышанному фрагменту.

Большую часть доходов компании, которая утверждает, что приложением Shazam ежемесячно пользуются более 100 млн человек, составляют комиссионные выплаты за песни, найденные с помощью программы в виртуальном магазине iTunes корпорации Apple.

О грядущей сделке сообщил технопортал TechCrunch. Ни один из ее потенциальных участников официально пока не комментирует это сообщение.

Если оно подтвердится, Shazam станет очередной британской компанией в ряду приобретенных недавно более крупными фирмами.

Влиятельный журнал Music Business Worldwide отмечает, что сумма сделки существенно ниже предполагаемой капитализации Shazam, которая в 2015, в ходе последнего раунда финансирования, была оценена в 1 млрд долларов.

Приобретя компанию Shazam, Apple сможет устранить посредника и сэкономить на комиссионных. Это также ударит по конкурентам корпорации, так как приложение перестанет перенаправлять потребителей к другим музыкальным магазинам, вроде Spotify или Google Play Music.

Эта сделка также позволит Apple более успешно конкурировать с порталом Spotify, облегчив процесс поиска песен и добавления их в списки.

В настоящее время Spotify имеет 60 млн подписчиков, а Apple Music — всего 27 миллионов.