Apple показала обновленный MacBook Air, новые iPad Pro и Mac mini. Прощай, магнитная зарядка!

Самая дешевая модель оснащена двухъядерным процессором Intel Core i5 с частотой 1,6 гигагерц и оперативной памятью 8 гигабайт. Она стоит 1199 долларов. За версию с 256-гигабайтным диском (все остальные характеристики такие же) придется заплатить, конечно же, больше.
Mac mini
Еще один компьютер, который Apple давно не обновляла: последний Mac mini вышел в 2014-м. Внешне новый mini почти не отличается от предшественника — но теперь он продается в корпусе цвета ”серый космос”.
В Mac mini сохранилось разнообразие портов: есть Ethernet для подключения к сети, четыре USB-C, HDMI, два ”классических” USB и порт для наушников.
Mini будет доступен с 4-ядерным процессором Intel i3 и 6-ядерным i5. Изначально в компьютере будет 8 гигабайт оперативной памяти, но пользователь сможет самостоятельно добавить еще — до 64 гигабайт. В самой дешевой версии будет SSD-диск на 128 гигабайт.
При заказе через сайт Apple пользователь также может выбрать улучшенную версию: Mac mini с процессором Core i7, 64 гигабайтами оперативной памяти, 2-терабайтным диском и портом Ethernet со скоростью 10 гигабит в секунду (вместо гигабитного) будет стоить 4199 долларов.
iPad Pro
Мощные (”профессиональные”) версии iPad выходят с 2015 года, но раньше они несильно отличались от обычных. В этом году iPad Pro получились совершенно новыми — без кнопки ”Домой”, с тонкими рамками вокруг экрана и поддержкой Face ID.
Как и прошлогодние iPad Pro, новые модели доступны в двух размерах — 11 и 12,9 дюйма. Планшеты теперь разблокируются с помощью Face ID, причем в отличие от айфонов у них нет ”челочки” в верхней части экрана: сенсоры спрятаны в рамку. Строго говоря, ”верхней части экрана” тоже нет, iPad Pro умеет распознавать лицо под любым углом (а вот айфоны приходится держать строго вертикально).
В новых айпадах используется экран Liquid Retina, как в iPhone XR (по сути это Retina с красивым закруглением углов). Вместо порта Lightning в iPad Pro теперь USB-C. Благодаря этому планшет можно подключать к мониторам, дискам и музыкальным инструментам. А еще через USB-C можно заряжать айфон.
В айпадах четыре динамика, но нет порта для наушников. Вместо этого Apple начала продавать переходник с USB-C на 3,5-миллиметровый порт. В комплекте переходника не будет.
В iPad Pro встроен процессор A12X Bionic — это как A12 в айфонах 2018 года, но еще мощнее (10 миллиардов транзисторов вместо семи). Apple утверждает, что планшет получился мощнее 92% портативных компьютеров, проданных за последний год. Во время презентации показали, как iPad Pro легко справляется с редактированием 3-гигабайтного PSD-файла с полутора сотнями слоев в Adobe Photoshop (сам Photoshop для айпадов выйдет только в следующем году).
Аккумулятора iPad Pro должно хватить на 9–10 часов работы в интернете или просмотра видео. Планшеты продаются в корпусах двух цветов — серебристого и ”серый космос”.
11-дюймовая модель с памятью 64 гигабайта и без поддержки сотовой сети стоит 799 долларов, а 12,9-дюймовая — 999 долларов. При покупке также можно выбрать версию с памятью до 1 терабайта.
Вместе с новыми iPad Pro представили новый стилус Apple Pencil. Он примагничивается к правой грани айпада и заряжается без проводов. А еще у него одна сторона плоская — и по двойному нажатию на нее можно менять настройки.
iOS 12.1
Вместе с новыми устройствами Apple объявила о выходе iOS 12.1 — ее можно установить уже сейчас. Система добавляет поддержку групповых видеозвонков в Facetime, активирует поддержку двух сим-карт в айфонах 2018 года и добавляет несколько десятков новых эмодзи.