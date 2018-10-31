31.10.2018, 07:50

Apple показала обновленный MacBook Air, новые iPad Pro и Mac mini. Прощай, магнитная зарядка!

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rus.delfi.ee
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Apple показала обновленный MacBook Air, новые iPad Pro и Mac mini. Прощай, магнитная зарядка!
Foto: Apple

MacBook Air теперь с экраном Retina и без классических USB-портов, Mac mini просто стал мощнее (и темнее), а в iPad Pro убрали кнопку ”Домой” и порт для наушников; порт Lightning заменили на USB-C. Все устройства появятся в рознице 7 ноября, сообщает "Медуза".

MacBook Air

Первый MacBook Air вышел в 2008 году, а последний раз эти ноутбуки (самые доступные в линейке Apple) серьезно обновляли в 2010-м. С тех пор почти каждый год выходили только чуть более быстрые версии с таким же экраном и корпусом.

На этот раз изменения намного заметнее: MacBook Air получил экран Retina с разрешением 2560 на 1600 пикселей (такой же стоит в более дорогих MacBook Pro). Вокруг экрана теперь не алюминиевые рамки, как было раньше, а черные, покрытые стеклом.

У Air теперь заметно меньше портов: на смену двум USB, слоту для карт памяти, Thunderbolt и магнитной зарядке MagSafe пришли два порта USB-C. Через них к компьютеру можно подключить диски и мониторы. Через них же идет зарядка. Порт для наушников остался на месте.

Ноутбук получил обновленную клавиатуру (с механизмом ”бабочка” — как в MacBook Pro и тонком Macbook) и кнопку выключения с Touch ID — в систему и некоторые приложения можно будет входить по отпечатку пальца. При этом тачбара вместо верхнего ряда клавиш нет.

Компьютер на 10% тоньше, чем раньше, и весит на 100 грамм меньше (1,25 килограмма). Аккумулятора должно хватать примерно на то же время, что и в прошлой версии, — до 12 часов работы в интернете по вайфаю.

MacBook Air будет продаваться в корпусах трех цветов: золотом, серебристом и ”серый космос”. Доступны две базовые версии, со 128 и 256 гигабайтами встроенной памяти.

Самая дешевая модель оснащена двухъядерным процессором Intel Core i5 с частотой 1,6 гигагерц и оперативной памятью 8 гигабайт. Она стоит 1199 долларов. За версию с 256-гигабайтным диском (все остальные характеристики такие же) придется заплатить, конечно же, больше.

Mac mini

Еще один компьютер, который Apple давно не обновляла: последний Mac mini вышел в 2014-м. Внешне новый mini почти не отличается от предшественника — но теперь он продается в корпусе цвета ”серый космос”.

В Mac mini сохранилось разнообразие портов: есть Ethernet для подключения к сети, четыре USB-C, HDMI, два ”классических” USB и порт для наушников.

Mini будет доступен с 4-ядерным процессором Intel i3 и 6-ядерным i5. Изначально в компьютере будет 8 гигабайт оперативной памяти, но пользователь сможет самостоятельно добавить еще — до 64 гигабайт. В самой дешевой версии будет SSD-диск на 128 гигабайт.

При заказе через сайт Apple пользователь также может выбрать улучшенную версию: Mac mini с процессором Core i7, 64 гигабайтами оперативной памяти, 2-терабайтным диском и портом Ethernet со скоростью 10 гигабит в секунду (вместо гигабитного) будет стоить 4199 долларов.

iPad Pro

Мощные (”профессиональные”) версии iPad выходят с 2015 года, но раньше они несильно отличались от обычных. В этом году iPad Pro получились совершенно новыми — без кнопки ”Домой”, с тонкими рамками вокруг экрана и поддержкой Face ID.

Как и прошлогодние iPad Pro, новые модели доступны в двух размерах — 11 и 12,9 дюйма. Планшеты теперь разблокируются с помощью Face ID, причем в отличие от айфонов у них нет ”челочки” в верхней части экрана: сенсоры спрятаны в рамку. Строго говоря, ”верхней части экрана” тоже нет, iPad Pro умеет распознавать лицо под любым углом (а вот айфоны приходится держать строго вертикально).

ТОП

В новых айпадах используется экран Liquid Retina, как в iPhone XR (по сути это Retina с красивым закруглением углов). Вместо порта Lightning в iPad Pro теперь USB-C. Благодаря этому планшет можно подключать к мониторам, дискам и музыкальным инструментам. А еще через USB-C можно заряжать айфон.

В айпадах четыре динамика, но нет порта для наушников. Вместо этого Apple начала продавать переходник с USB-C на 3,5-миллиметровый порт. В комплекте переходника не будет.

В iPad Pro встроен процессор A12X Bionic — это как A12 в айфонах 2018 года, но еще мощнее (10 миллиардов транзисторов вместо семи). Apple утверждает, что планшет получился мощнее 92% портативных компьютеров, проданных за последний год. Во время презентации показали, как iPad Pro легко справляется с редактированием 3-гигабайтного PSD-файла с полутора сотнями слоев в Adobe Photoshop (сам Photoshop для айпадов выйдет только в следующем году).

Аккумулятора iPad Pro должно хватить на 9–10 часов работы в интернете или просмотра видео. Планшеты продаются в корпусах двух цветов — серебристого и ”серый космос”.

11-дюймовая модель с памятью 64 гигабайта и без поддержки сотовой сети стоит 799 долларов, а 12,9-дюймовая — 999 долларов. При покупке также можно выбрать версию с памятью до 1 терабайта.

Вместе с новыми iPad Pro представили новый стилус Apple Pencil. Он примагничивается к правой грани айпада и заряжается без проводов. А еще у него одна сторона плоская — и по двойному нажатию на нее можно менять настройки.

iOS 12.1

Вместе с новыми устройствами Apple объявила о выходе iOS 12.1 — ее можно установить уже сейчас. Система добавляет поддержку групповых видеозвонков в Facetime, активирует поддержку двух сим-карт в айфонах 2018 года и добавляет несколько десятков новых эмодзи.

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