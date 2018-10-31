Apple показала обновленный MacBook Air, новые iPad Pro и Mac mini. Прощай, магнитная зарядка!

MacBook Air

Первый MacBook Air вышел в 2008 году, а последний раз эти ноутбуки (самые доступные в линейке Apple) серьезно обновляли в 2010-м. С тех пор почти каждый год выходили только чуть более быстрые версии с таким же экраном и корпусом.

На этот раз изменения намного заметнее: MacBook Air получил экран Retina с разрешением 2560 на 1600 пикселей (такой же стоит в более дорогих MacBook Pro). Вокруг экрана теперь не алюминиевые рамки, как было раньше, а черные, покрытые стеклом.

У Air теперь заметно меньше портов: на смену двум USB, слоту для карт памяти, Thunderbolt и магнитной зарядке MagSafe пришли два порта USB-C. Через них к компьютеру можно подключить диски и мониторы. Через них же идет зарядка. Порт для наушников остался на месте.

Ноутбук получил обновленную клавиатуру (с механизмом ”бабочка” — как в MacBook Pro и тонком Macbook) и кнопку выключения с Touch ID — в систему и некоторые приложения можно будет входить по отпечатку пальца. При этом тачбара вместо верхнего ряда клавиш нет.

Компьютер на 10% тоньше, чем раньше, и весит на 100 грамм меньше (1,25 килограмма). Аккумулятора должно хватать примерно на то же время, что и в прошлой версии, — до 12 часов работы в интернете по вайфаю.

MacBook Air будет продаваться в корпусах трех цветов: золотом, серебристом и ”серый космос”. Доступны две базовые версии, со 128 и 256 гигабайтами встроенной памяти.