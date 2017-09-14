Apple оправдалась за главный провал на презентации iPhone X

В Apple объяснили, почему во время презентации iPhone X смартфон не удалось с первого раза разблокировать с помощью сканера лица. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Yahoo Finance.

По словам представителя корпорации, Face ID во время презентации сработал корректно. Причина, по которой старший вице-президент по разработке ПО в Apple Крейг Федериги не смог разблокировать смартфон, заключается в особенностях работы системы безопасности. Так, после двух неудачных попыток просканировать лицо пользователя смартфон потребует ввести ПИН-код. Такое же ограничение есть и при работе сканера отпечатков пальцев Touch ID, однако пароль необходимо вводить после пяти несовпадений.

”Во время подготовки сцены к презентации iPhone X с помощью Face ID пытался идентифицировать рабочих. После нескольких неудачных попыток система сделала то, что и должна была, — потребовала ввести ПИН-код”, — рассказал журналист Дэвид Пог (David Pogue) после общения с сотрудниками Apple.

В ходе демонстрации нового смартфона Федериги попытался разблокировать смартфон с помощью сканера лица. Однако ему не удалось с первого раза получить доступ к аппарату, из-за чего пришлось в спешке менять телефон. Заминка вызвала бурные обсуждения в сети и предположения пользователей, что Face ID работает некорректно.

Apple показала новую систему защиты Face ID на презентации iPhone X 12 сентября. Он основан на методе инфракрасного сканирования для создания объемной модели лица пользователя. По словам представителей компании, Face ID работает в темноте и даже если владелец смартфона наденет головной убор.