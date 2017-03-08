Apple объявила о закрытии большинства уязвимостей в iOS, которыми пользовались американские спецслужбы

Компания Apple уже устранила значительную часть уязвимостей, которыми, согласно опубликованным WikiLeaks документам, пользовались американские спецслужбы для доступа к телефонам интересующих их лиц. Об этом говорится в заявлении Apple для Techcrunch, передает Meduza.

Представитель компании отметил, что Apple продолжит работать над безопасностью мобильной операционной системы iOS и просит пользователей своевременно устанавливать обновления. В Apple отмечают, что пока только поверхностно ознакомились с материалами, которые опубликовал WikiLeaks.

Документы Wikileaks, если они достоверны, включают таблицы с экплоитами iOS, которые позволяли ЦРУ следить за пользователями айфонов и в отдельных случаях управлять их устройствами. Некоторые эксплоиты были разработаны спецслужбой, некоторые покупались или скачивались из неправительственных источников.

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7 марта проект Wikileaks объявил о публикации крупнейшего архива документов ЦРУ, в котором, помимо прочего, говорится о методах американских спецслужб по получению доступа к мобильным телефонам на iOS и Android. Как следует из документов, спецслужбы использовали незакрытые уязвимости для доступа к переписке интересующих их лиц.

Помимо прочего, из опубликованных документов следовало, что с помощью уязвимостей ЦРУ могло перехватывать сообщения в популярных мессенджерах WhatsApp, Telegram и Signal, а также взламывать так называемые ”умные телевизоры”.