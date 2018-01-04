Apple начала менять старые аккумуляторы в iPhone со скидкой на месяц раньше срока

Apple запустила акцию по замене старых аккумуляторов на новые на месяц раньше заявленного срока. Компания предлагает поменять батареи для iPhone 6 и более поздних устройств за 29 долларов вместо 79 долларов, сообщает Tjournal.

По данным The Verge, аккумулятор можно заменить, если смартфон теряет 80% заряда быстрее, чем при покупке, и при этом перенес не менее 500 циклов подзарядки. Консультанты в магазинах проведут диагностический тест, чтобы исключить другие повреждения или сторонние компоненты у смартфона. В случае, если обнаружится вмешательство во внутренности айфона, в замене батареи откажут.

Как отметил сайт 9to5Mac, некоторым покупателям уже отказали в замене аккумуляторов, потому что они без проблем держали заряд. Предложение Apple по замене батареи со скидкой продолжится с января по декабрь 2018 года.

Что не так с аккумуляторами на iPhone: